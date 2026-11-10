Adam Bareiro, a la par y jugaría contra Banfield: Paredes y Blanco entrenaron diferenciados

El paraguayo volvería a las canchas después de 6 meses, mientras que el capitán y el '3' están con sobrecargas musculares.

Luego de lo que fue haberse consagrado Campeón de Liga por haber ganado la Tabla Anual 2026 al vencer agónicamente 1-0 a Defensa y Justicia, ahora Boca pone la mira en lo que será la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. En ese sentido, este martes volvieron a los entrenamientos tras dos días libres y hay varias novedades.

Boca se consagró Campeón de Liga 2026. (Getty Images)

En primer lugar, cabe recordar que en la competición federal a eliminación directa viene de eliminar a Racing con otra victoria que decidió en el último minuto y también con Enner Valencia como principal protagonista en aquella remontada. Mientras tanto, en la final espera Platense, para el partido que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de diciembre.

Lo cierto es que Adam Bareiro volvió a entrenar a la par de sus compañeros en la práctica de este martes por la tarde. Ya prácticamente recuperado de la hernia de disco lumbar de la que se operó el pasado 1° de septiembre, el paraguayo ultima detalles y está próximo a regresar a las canchas. De esta manera, todo indica que podría sumar algunos minutos contra Banfield.

Adam Bareiro, delantero paraguayo de Boca Juniors.

Un dato importante a tener en cuenta es que no juega desde el 9 de mayo, es decir que pasaron más de 6 meses desde su última aparición sobre el campo de juego. Aquel día, se lesionó tirando una chilena y sufrió un doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo, en lo que fue la derrota ante Huracán y por ende eliminación en el Torneo Apertura.

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Por otro lado, Leandro Paredes y Lautaro Blanco no entrenaron. A raíz de que el sábado pasado terminaron con sobrecargas musculares ante Defensa y Justicia, ambos futbolistas se quedaron a un costado durante el entrenamiento de esta tarde. Además, aprovecharon los dos días libres para descansar y se estima que en los próximos días se sumen al grupo.

¡EL CAPITÁN DESCANSA! Leandro Paredes y Lautaro Blanco no se entrenan a la par del grupo en la práctica de Boca.



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De todas formas, todo indica que serían titulares contra Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Como habitualmente sucede desde que llegó Rodolfo Arruabarrena, se pondrá lo mejor que esté a disposición ya que se trata de un compromiso determinante en esta recta final de temporada y también tendrían una semana entera de descanso hasta la final de la Sudamericana.

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