Boca, el equipo con mayor probabilidad matemática de ganar el Clausura: River, fuera del top 5

Desde el pasado domingo, con la culminación del partido entre Lanús y Central Córdoba, quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura y los 16 equipos que siguen con chances de soñar por la conquista de dicho título, que no solo dará una estrella más al campeón, sino que lo clasificará a diversos torneos locales e internacionales.
Lógicamente algunos equipos tendrán más chances que otros desde los papeles, pero también es una realidad que los cruces serán mata-mata y todo puede suceder en los 90 o 120 minutos que se disputen en cada compromiso.
En la previa, con el análisis matemático de base, entre los 16 equipos clasificados a octavos de final, Boca es el máximo candidato a quedarse con el Torneo Clausura, con un 18% de posibilidades respecto a los demás equipos.
Para dicho análisis estadístico, se aplicó un modelo heurístico que asigna pesos ponderados a cuatro variables fundamentales del formato de eliminación directa a partido único: (1) ventaja deportiva y localía, (2) dificultad del cuadro, (3) presente futbolístico y (4) peso específico de las figuras de cada plantel.
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Luego de Boca, que lidera el ranking de equipos con mayores chances de campeonar, aparecen Rosario Central, Instituto, Vélez y Argentinos Juniors. Recién en el sexto lugar, River, con un 8% de chances matemáticas de ganar el Clausura. A continuación, el análisis completo.
River, el sexto máximo candidato a ganar el Clausura, según las matemáticas exactas.
Los cruces confirmados de octavos de final
Lado izquierdo de la llave
Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)
Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)
Lado derecho de la llave
Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)
Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)
Las probabilidades de cada uno de los equipos
|Equipo
|Grupo/Pos.
|Probabilidad
|Factor Clave de Proyección
|Boca Juniors
|2°A
|18,00%
|Localía asegurada en cruces iniciales y jerarquía superior en el lado derecho.
|Rosario Central
|1°B
|16,00%
|Ventaja deportiva máxima (1°). Imbatibilidad en Arroyito; camino inicial despejado.
|Instituto
|1°A
|14,00%
|Ventaja deportiva máxima (1°). Excelente presente y debilidad en su sector del cuadro.
|Argentinos Jrs.
|2°B
|11,00%
|Define de local. Funcionamiento sólido y sector del cuadro favorable tras los octavos.
|Vélez Sarsfield
|3°A
|9,00%
|Plantel profundo y jerarquía, pero penalizado por posibles cruces de visitante desde cuartos.
|River Plate
|4°B
|8,00%
|Alta jerarquía histórica, drásticamente reducida por su bajo nivel actual y cruces tempranos de visitante.
|Defensa y Justicia
|4°A
|6,00%
|Favorito en octavos, pero con un probable tope en cuartos ante el líder de la otra zona (Central).
|Lanús
|5°A
|5,00%
|Capacidad de dar el golpe inicial ante un River en baja, pero obligado a ganar siempre de visitante.
|Gimnasia LP
|3°B
|4,00%
|Ventaja en su primer cruce de local, bloqueado proyectivamente por Boca en cuartos.
|Belgrano
|6°B
|3,00%
|Campeón defensor con desgaste físico y obligación de ganar todos los cruces fuera de Córdoba.
|Independiente
|7°A
|2,00%
|Peso histórico neutralizado por bajo rendimiento y llave íntegramente de visitante.
|Newell’s
|6°A
|2,00%
|Irregularidad manifiesta y cuadro empinado que lo obligaría a eliminar a tres candidatos al hilo.
|Huracán
|8°B
|1,00%
|Último clasificado. Debe superar al mejor equipo de la Zona A de visitante en el primer cruce.
|Barracas Central
|5°B
|0,50%
|Nivel táctico insuficiente para sostener una seguidilla de tres victorias visitantes ante equipos superiores.
|Indep’te Rivadavia
|7°B
|0,25%
|Probabilidad residual condicionada por enfrentar al máximo favorito en La Bombonera.
|Gimnasia (M)
|8°A
|0,25%
|Peor escenario posible: enfrentar al líder de la Zona B en el Gigante de Arroyito.