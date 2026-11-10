Boca, el equipo con mayor probabilidad matemática de ganar el Clausura: River, fuera del top 5

En base a las estadísticas, el Xeneize corre con grandes chances de sumar otro título nacional al ser el máximo candidato en el Clausura.

Desde el pasado domingo, con la culminación del partido entre Lanús y Central Córdoba, quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura y los 16 equipos que siguen con chances de soñar por la conquista de dicho título, que no solo dará una estrella más al campeón, sino que lo clasificará a diversos torneos locales e internacionales.

Lógicamente algunos equipos tendrán más chances que otros desde los papeles, pero también es una realidad que los cruces serán mata-mata y todo puede suceder en los 90 o 120 minutos que se disputen en cada compromiso.

En la previa, con el análisis matemático de base, entre los 16 equipos clasificados a octavos de final, Boca es el máximo candidato a quedarse con el Torneo Clausura, con un 18% de posibilidades respecto a los demás equipos.

Para dicho análisis estadístico, se aplicó un modelo heurístico que asigna pesos ponderados a cuatro variables fundamentales del formato de eliminación directa a partido único: (1) ventaja deportiva y localía, (2) dificultad del cuadro, (3) presente futbolístico y (4) peso específico de las figuras de cada plantel.

Luego de Boca, que lidera el ranking de equipos con mayores chances de campeonar, aparecen Rosario Central, Instituto, Vélez y Argentinos Juniors. Recién en el sexto lugar, River, con un 8% de chances matemáticas de ganar el Clausura. A continuación, el análisis completo.

River, el sexto máximo candidato a ganar el Clausura, según las matemáticas exactas.

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Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Las probabilidades de cada uno de los equipos