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Torneo Clausura

Boca, el equipo con mayor probabilidad matemática de ganar el Clausura: River, fuera del top 5

En base a las estadísticas, el Xeneize corre con grandes chances de sumar otro título nacional al ser el máximo candidato en el Clausura.

Boca, el equipo con mayor probabilidad de ganar el Clausura: River, fuera del top 5
© GettyBoca, el equipo con mayor probabilidad de ganar el Clausura: River, fuera del top 5

Desde el pasado domingo, con la culminación del partido entre Lanús y Central Córdoba, quedaron definidos los cruces de octavos de final del Torneo Clausura y los 16 equipos que siguen con chances de soñar por la conquista de dicho título, que no solo dará una estrella más al campeón, sino que lo clasificará a diversos torneos locales e internacionales.

Lógicamente algunos equipos tendrán más chances que otros desde los papeles, pero también es una realidad que los cruces serán mata-mata y todo puede suceder en los 90 o 120 minutos que se disputen en cada compromiso.

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En la previa, con el análisis matemático de base, entre los 16 equipos clasificados a octavos de final, Boca es el máximo candidato a quedarse con el Torneo Clausura, con un 18% de posibilidades respecto a los demás equipos.

Para dicho análisis estadístico, se aplicó un modelo heurístico que asigna pesos ponderados a cuatro variables fundamentales del formato de eliminación directa a partido único: (1) ventaja deportiva y localía, (2) dificultad del cuadro, (3) presente futbolístico y (4) peso específico de las figuras de cada plantel.

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Luego de Boca, que lidera el ranking de equipos con mayores chances de campeonar, aparecen Rosario Central, Instituto, Vélez y Argentinos Juniors. Recién en el sexto lugar, River, con un 8% de chances matemáticas de ganar el Clausura. A continuación, el análisis completo.

River, el sexto máximo candidato a ganar el Clausura, según las matemáticas exactas.

River, el sexto máximo candidato a ganar el Clausura, según las matemáticas exactas.

Los cruces confirmados de octavos de final

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)
River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)
Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)
Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)
Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

Las probabilidades de cada uno de los equipos

EquipoGrupo/Pos.ProbabilidadFactor Clave de Proyección
Boca Juniors2°A18,00%Localía asegurada en cruces iniciales y jerarquía superior en el lado derecho.
Rosario Central1°B16,00%Ventaja deportiva máxima (1°). Imbatibilidad en Arroyito; camino inicial despejado.
Instituto1°A14,00%Ventaja deportiva máxima (1°). Excelente presente y debilidad en su sector del cuadro.
Argentinos Jrs.2°B11,00%Define de local. Funcionamiento sólido y sector del cuadro favorable tras los octavos.
Vélez Sarsfield3°A9,00%Plantel profundo y jerarquía, pero penalizado por posibles cruces de visitante desde cuartos.
River Plate4°B8,00%Alta jerarquía histórica, drásticamente reducida por su bajo nivel actual y cruces tempranos de visitante.
Defensa y Justicia4°A6,00%Favorito en octavos, pero con un probable tope en cuartos ante el líder de la otra zona (Central).
Lanús5°A5,00%Capacidad de dar el golpe inicial ante un River en baja, pero obligado a ganar siempre de visitante.
Gimnasia LP3°B4,00%Ventaja en su primer cruce de local, bloqueado proyectivamente por Boca en cuartos.
Belgrano6°B3,00%Campeón defensor con desgaste físico y obligación de ganar todos los cruces fuera de Córdoba.
Independiente7°A2,00%Peso histórico neutralizado por bajo rendimiento y llave íntegramente de visitante.
Newell’s6°A2,00%Irregularidad manifiesta y cuadro empinado que lo obligaría a eliminar a tres candidatos al hilo.
Huracán8°B1,00%Último clasificado. Debe superar al mejor equipo de la Zona A de visitante en el primer cruce.
Barracas Central5°B0,50%Nivel táctico insuficiente para sostener una seguidilla de tres victorias visitantes ante equipos superiores.
Indep’te Rivadavia7°B0,25%Probabilidad residual condicionada por enfrentar al máximo favorito en La Bombonera.
Gimnasia (M)8°A0,25%Peor escenario posible: enfrentar al líder de la Zona B en el Gigante de Arroyito.
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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