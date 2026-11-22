Este sábado por la noche, Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 y cortó la extensa sequía de 18 años sin conseguir títulos internacionales. En ese sentido, al término del partido rompió el silencio Lautaro Blanco en medio de los festejos sobre el campo de juego del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Lautaro Blanco, defensor de Boca tras ganar la Copa Sudamericana 2026.

El lateral izquierdo es el futbolista con más minutos en el año del plantel y el que más jugó desde que llegó Rodolfo Arruabarrena, lo que evidencia su importancia en el equipo. Sin embargo, cabe recordar que entrenó diferenciado durante la última semana, pero eso no le impidió ser titular y disputar todo el encuentro para levantar un nuevo trofeo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, habló en nombre del plantel y fue contundente. “Este equipo se muere por ganar, le gusta que la gente esté contenta y seguiremos“, sentenció Blanco en primera instancia. Pocos segundos más tarde, el defensor redobló la apuesta y aseguró: “Este equipo no se relaja en ningún momento“.

Lautaro Blanco, defensor de Boca tras ganar la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

No conforme con esa declaración, siguió su relato. “Jugamos un clásico, lo ganamos. Los partidos post clásico son difíciles, salimos campeones“, sumó como mérito ante los logros más recientes de Boca. Inmediatamente después, Lautaro también añadió: “Fuimos a Mendoza por Copa Argentina y pasamos a la final con mucha autoridad“.

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En cuanto a lo conseguido en territorio colombiano, el lateral izquierdo fue sincero y ambicioso a la vez. “Hacía mucho el club no ganaba algo internacional, por acá se empieza y espero que sea el destrabe para el sueño máximo“, manifestó sin titubear al decirlo. Además, a título personal, agregó: “Es un orgullo enorme, es la segunda del año“.

¡¡LÍDER!! ¡¡LAUTARO BLANCO ES EL ENCARGADO DE LLEVAR EL TROFEO DESDE EL VESTUARIO AL COLECTIVO!!



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De cara a lo que viene en la recta final del año, no dudó. “Tenemos que seguir jugando finales“, sentenció Blanco. Por último pero no menos importante, para cerrar su discurso, culminó: “Todavía tenemos el torneo, festejaremos pero pensando en lo que viene, no queda otra. Nos costó tanto desde que llegué y ahora nos destapamos con dos títulos juntos, ojalá sean 3“.

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