Por qué no juega Lautaro Blanco hoy en Boca vs. Banfield por la Copa Argentina 2026

El lateral izquierdo jugó todos los partidos del segundo semestre menos uno y es preservado para la final de la Copa Sudamericana.

Este sábado por la tarde, Boca enfrenta a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026. El partido que se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, comienza a las 19 horas, cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa y vale resaltar que Platense espera en la final. Sin embargo, lo más llamativo es la ausencia de Lautaro Blanco.

Un dato importante a tener en cuenta es que jugó todos los partidos del segundo semestre menos uno, con la particularidad de que solo en uno ingresó desde el banco de suplentes y en el resto fue titular. Esto se debe a su notable estado físico y que también es fundamental para Rodolfo Arruabarrena, ya que lo considera una pieza clave en el equipo.

Lautaro Blanco y Leandro Paredes, en el entrenamiento de Boca. (@BocaJrsOficial)

Lo cierto es que Blanco no juega por una sobrecarga muscular. Con el claro objetivo de evitar una lesión, el Vasco optó por preservarlo y ni siquiera concentró para el duelo ante Banfield por la Copa Argentina. Como no podía ser de otra manera, es cuidado para que juegue la final de la Copa Sudamericana, que será el próximo sábado 21 ante Atlético Mineiro.

La formación de Boca ante Banfield

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los convocados de Boca ante Banfield