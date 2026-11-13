Sin Blanco y con Bareiro: los convocados de Boca para las semifinales de la Copa Argentina ante Banfield

El Vasco Arruabarrena definió la lista de 25 nombres que dirán presente en el viaje a Mendoza para el duelo de este sábado.

Este viernes, a horas del mediodía, se hizo oficial la nómina de convocados de Boca para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. El partido se jugará el próximo sábado desde las 19 horas en Mendoza, por lo que el plantel xeneize llegará en las próximas horas a tierras cuyanas y concentrará allí a la espera del duelo ante el Taladro.

El Vasco Arruabarrena tomó varias decisiones importantes a la hora de diagramar la lista de convocados. En primera instancia, el DT decidió prescindir de Lautaro Blanco, el futbolista con más minutos en su ciclo, por una molestia física. El lateral izquierdo será preservado para la final de la Copa Sudamericana, que se jugará el próximo sábado 21 de noviembre.

Otra baja que se mantiene es la de Rodrigo Battaglia, quien fue descartado para este partido por sus problemas físicos, y tanto Milton Giménez como Ángel Romero quedaron fuera de la lista también.

En cuanto a los regresos, se sumarán los pibes Camilo Rey Domenech y Joaquín Ruíz, además del ansiado regreso de Adam Bareiro. El delantero paraguayo regresa a la nómina luego de seis meses de ausencia producto a su lesión en la zona lumbar. Por último, pese a su dolencia en la rodilla, que arrastra por un leve esguince, Santiago Ascacibar integra la lista y corre con chances de sumar minutos en Mendoza.

Los convocados de Boca vs. Banfield

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruíz, Tomás Aranda. DELANTEROS: Miguel Merentiel, Enner Valencia, Sebastián Villa, Alan Velasco, Adam Bareiro, Leonel Flores.

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El posible 11 de Boca vs. Banfield

Con una duda en el mediocampo, el 11 de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar o Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El equipo arbitral completo de Boca – Banfield

Árbitro: Nazareno Arasa

Jueces de línea: Gabriel Chade, Pablo Gualtieri

Cuarto Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

¿Cuándo se juega Boca vs. Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield, correspondiente a la otra semifinal de la presente edición de la Copa Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

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La llave de la Copa Argentina