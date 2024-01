Durante el 2023, Luis Advíncula tuvo uno de los mejores años de su carrera en lo individual y pasó de ser uno de los futbolistas más criticados en el Mundo Boca a ser un referente absoluto del plantel xeneize, así como también una de sus máximas figuras en la temporada.

Por su gran rendimiento, sobre todo en el plano internacional, en donde anotó 4 goles en la última edición de la CONMEBOL Libertadores (con tanto en la final incluido), Advíncula despertó el interés de diversos clubes en Sudamérica. Santos fue el primero en intentar quedarse con su pase, pero el descenso a la Serie B de Brasil frustró todo tipo de planes. En las últimas horas, desde Botafogo también ofertaron por el peruano.

Sin embargo, Boca lo declaró intransferible y Advíncula siempre manifestó que solo quiere jugar en el Xeneize… aunque un destino en particular lo haría salir de Brandsen 805 sin pestañar. El propio lateral derecho lo reveló en una entrevista que se divulgó recientemente en Perú en el programa “La Lengua”. En concreto, el ex Rayo Vallecano y Newell’s se mostró decidido a aceptar una oferta desde Arabia Saudita si se presentara la oportunidad.

Durante la conversación de poco más de una hora que ha ido tomado popularidad en las últimas horas en Argentina, Advíncula y el periodista Jesús Alzamora hablaban de lo que fue la participación de Perú en el Mundial 2018 y su cruce con Francia, selección que terminó siendo campeona del mundo en aquel certamen. Allí, el jugador de Boca mencionó que Didier Deschamps dejó afuera varias figuras como Karim Benzema y un futbolista por el que Advíncula tiene deblidad: Allan Saint-Maximin.

“La estaba rompiendo en el Newcastle. ¿Tú lo has visto jugar a ese? Ponte un video cuando puedas. Ahora se fue a ganar la platita en Arabia, pero es una bestia“, señaló con admiración el lateral de 33 años. “¿Te irías a Arabia?“, consultó el periodista. Su respuesta, contundente.

Advíncula, sobre marcharse a Arabia: “Voy caminando”

Advíncula, a modo de broma pero con sinceridad, soltó: “¿Yo? Caminando. Desde acá voy caminando, con mi turbante y camello“. Además, comparó esta situación con la de André Carrillo, su compañero en la Selección de Perú: “Él fue muy inteligente, y tiene mucha suerte. Él es un tipo muy relajado, y yo si tuviera su billetera también estaría así de relajado, ja“, bromeó.

Así, y todo, Advíncula se mostró feliz de estar en Boca y en Argentina: “Yo le saco hasta el último impuesto a Boca, ja. Almuerzo en el club, desayuno en el club. Me tratan muy bien, en la cocina me quieren mucho“. “Vivir en Buenos Aires es hermoso. Yo vivo solo y me pegaría un tiro si viviera en un country“, cerró respecto al tema. Sinceridad total.

Advíncula y su deseo de llegar a Boca

Tras ser consultado por su decisión de llegar al fútbol argentino en el medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, soltó: “Lo que pasa es que yo siempre tenía el sueño de jugar en Boca. Mi viejo me hacía ver los partidos de Boca de chico“.

“Yo vi a Ñol (Solano), al Chino Pereda, me contaron de (Julio) Meléndez. Yo siempre miraba eso. La Bombonera cuando fui con Newell’s fue impresionante y los tenía en contra. Teniéndolos a favor es increíble”, declaró.

Luego, llegaron las flores para los hinchas: “Es increíble como la gente alienta. Perdimos una final de Copa Libertadores y el recibimiento el partido siguiente fue espectacular. Yo no iba. Si yo fuera hincha diría ‘estos huevones perdieron, no voy’. Pero ellos alientan a tu equipo siempre, pase lo que pase. Ellos van por Boca”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Advíncula con Boca?

El peruano que llegó en 2021 a Boca tiene contrato vigente hasta diciembre de 2024, por lo que entró en su último año de vínculo. Sin embargo, tanto Boca como el propio Advíncula manifestaron las intenciones de extender el contrato.