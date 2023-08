Boca fue más que Racing en La Bombonera y generó muchas situaciones de gol. Es por eso que el resultado -junto con la lesión de Valentín Barco- es la peor noticia para el Xeneize. El equipo de Jorge Almirón no pudo sacar ventaja y todo se definirá la semana que viene en la revancha, en un encuentro que se podrá ver por Star+.

“Creo que hicimos todos los méritos para sacar ventajas, tuvimos situaciones claras de gol y llegar con profundidad en esta instancia no es tan fácil”, aseguró el DT en conferencia de prensa y agregó: “Nosotros salimos fortalecidos, solo nos faltó la puntada final“.

Por otra parte, el entrenador dijo cómo piensa que su equipo se plante en Avellaneda: “Sabemos que va a ser difícil porque la cancha del rival es compleja, pero tenemos futbolistas que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y también para ellos va a ser complicado. Nosotros, como equipo grande, vamos a ir a jugar a de igual a igual”.

Almirón, sobre la lesión de Barco

“Valentín tenía una molestia y pidió el cambio porque no podía seguir. Ya estaba con esa molestia en el entretiempo. Lo vieron los médicos y estaba para seguir, pero en la primera jugada se dio cuenta que no podía y no arriesgó, así que hay que esperar a que le hagan los estudios”.

¿Dónde ver Boca – Racing por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club será transmitido en vivo por Star+.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors tendrá lugar el miércoles 30 de agosto, en el Estadio Presidente Perón, a partir de las 21.30 horas, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023.