Si bien el empate era un resultado más que posible para el duelo de ida entre Boca y Racing, más de uno se sorprendió con lo poco que mostró la Academia en los primeros 90 minutos. Salvo un tiro de Agustín Almendra desde muy lejos, los dirigidos por Fernando Gago no le generaron peligro a Sergio Romero.

La igualdad sin goles es positiva para los de Avellaneda, que definirán la serie en su estadio. Sin embargo, en la conferencia de prensa, el entrenador de la visita tuvo un cruce con un periodista por su opinión a la hora de analizar el planteo que hizo para jugarle al Xeneize.

“Viniste a especular. Si contabilizamos las llegadas de Racing, no llegó nunca con posibilidades de gol”, aseguró el periodista. Gago no se quedó callado: “Perfecto, no. Una cosa es que el partido no salga como uno cree, pero especular no. Yo vine a dominar el partido y a intentar ganar”.

Y agregó: “¿Hay un rival? Sí. ¿Tuvimos menos situaciones que el rival? Sí. No hay problema, pero a especular no vinimos”. De cara a la revancha, se esperará a un Racing muy distinto, teniendo en cuenta que tendrá a toda su gente a favor y la responsabilidad de imponerse.

¿Dónde ver Racing – Boca por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club será transmitidos en vivo por Telefé.

¿Cuándo y a qué hora juegan Racing vs. Boca por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing Club y Boca Juniors tendrá lugar el miércoles 30 de agosto, en el Estadio Presidente Perón, a partir de las 21.30 horas, por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023.