Almirón apunto contra un ex Boca que estuvo ante Fluminense: "No existe"

Pasó mucho tiempo de lo que fue la derrota de Boca en la final de la CONMEBOL Libertadores. Pese a ello, los hinchas no pueden olvidarse de lo ocurrido aquella tarde-noche en Rio de Janeiro. Pero quien trajo el recuerdo al presente fue el ex director técnico, Jorge Almirón.

La durísima caída ante Fluminense provocó la renuncia de Almirón, pero que también evitara tener contacto alguno con la prensa para contar sus sensaciones. Aunque después de ganarle el primer partido a Godoy Cruz para ingresar a la fase de grupos del mismo certamen que disputó con el Xeneize, apuntó contra Bruno Valdez.

“Lo que dijo Valdez no existe, no pasó así. Sí le tocó jugar un partido importante, y en un momento importante. Cumplió cuando tuvo que estar, pero no tengo otra cosa que decir” , expresó el ex entrenador de Boca, en TyC Sports, cuando fue consultado por los dichos del zaguero paraguayo que se marchó hacia Cerro Porteño tras rescindir el contrato con el club de La Ribera.

¿Qué había dicho el futbolista de 31 años? “Entré de nueve. Lo que pasa es que en los últimos minutos, el profe miró para atrás y yo tenía unas ganas inmensas de poder entrar, ya no teníamos delanteros en el banco. Le dije al profe si me podía poner de nueve para buscar los centros, tenía mucha confianza y lastimosamente no me quedó ninguna”, sostuvo ante la prensa de su país. Pero no quedó allí.

Ante la sorpresa de los medios de prensa que estaban entrevistando al ex Club América, uno de los periodistas buscó reconfirmar los dichos: “¿Tú le dijiste a Almirón de jugar de nueve?”. Y la respuesta de quien se marchó de Boca en este último mercado fue confirmatoria: “Sí, sí. En la calentura, miré al banco, miré a los muchachos y se me cruzó en la cabeza, ‘profe meteme en los últimos diez’, y por lo menos me hizo caso y me dio la oportunidad de jugar esos minutos. Lastimosamente no pude ayudar al equipo”, indicó.

El paso de Jorge Almirón por Boca

Durante su estadía en Boca, fueron 43 los partidos que dirigió Jorge Almirón. Si bien no obtuvo títulos, consiguió 17 triunfos, 13 empates y 13 caídas.

Las estadísticas de Bruno Valdez en Boca

Tras arribar desde Club América, fueron 34 los partidos que jugó Bruno Valdez con la camiseta de Boca, con la que no convirtió goles.