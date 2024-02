Boca Juniors todavía está en el mercado buscando contratar a un futbolista. Esto se debe a que logró desprenderse de un futbolista hace pocos días, el cual fue Bruno Valdez. En las últimas horas, fue presentado en Cerro Porteño, donde jugará a préstamo por un año.

Las redes sociales del Ciclón de Barrio Obrero se llenaron de publicaciones con Bruno Valdez como protagonista, ya confirmado como flamante refuerzo. Pero lo más destacado fue el video con el que fue presentado. “Pase maestro, lo estábamos esperando“, comentaron en este posteo en donde el video “es cine“.

Las cuentas oficiales de los clubes de Argentina y gran parte de Sudamérica han realizado durante los últimos mercados elaboradas producciones para presentar futbolistas. En este sentido, Cerro Porteño decidió hacer su propia producción con la llegada de Bruno Valdez.

Bruno Valdez, presentado como si fuera Bad Bunny

El video de presentación de Bruno Valdez emula una grabación hecha por el mismísimo Bad Bunny, uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. En este caso, el defensor paraguayo actuó como si fuera el propio cantante para ser la nueva figura de Cerro Porteño.

El videoclip en cuestión representa al tema Mónaco, en donde se ve al puertorriqueño salir de un auto de lujo y ser fotografiado por muchos paparazzis. El cuadro paraguayo representó esta parte tal cual con Valdez, a quien un mozo le dice “don Bruno, qué bueno verte. Bienvenido de nuevo a casa“.

El final del video muestra al nuevo defensor de Cerro Porteño en el vestuario, vestido como el propio Bad Bunny. “Soy Bruno Valdez y estoy de vuelta en casa“, dijo antes de que salgan imágenes vestido con la camiseta azulgrana.

Los comentarios a este video tienen tanto elogios como críticas. Los elogios son para la gran producción que hicieron las redes sociales. “Tremendo“, “cine puro” y “volvió Bad Bunny” fueron los comentarios más destacados. No obstante, también hubo críticas y, sobre todo, pedidos para Cerro Porteño como la llegada de un “9” o incluso la de James Rodríguez.

Bruno Valdez habló sobre su salida de Boca

El paso de Bruno Valdez por el fútbol argentino no fue bueno. Lo atribuye a “decisiones técnicas“, aunque la realidad es que no pudo afianzarse en la defensa xeneize y hasta fue muy criticado por los hinchas. “En Boca tuve un buen comienzo al principio, pero después por decisiones técnicas no tuve tantos minutos“, dijo.

“Estaba feliz, estaba contento y se dio esta oportunidad y lo aprovecho para agarrar ritmo de vuelta. Fue todo muy fácil, porque Boca estaba dispuesto a negociar“, comentó el defensor paraguayo.