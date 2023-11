La confesión de Valdez sobre su ingreso en Boca vs. Fluminense

Pasan las horas, transcurren los días y en Boca Juniors no deja de hablarse de otra cosa que de la final perdida contra Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el marco de la CONMEBOL Libertadores. Es que en la entidad Xeneize había una gran ilusión depositada en conseguir el anhelado séptimo título en el mencionado certamen continental.

Así las cosas, después de consumada la renuncia de Jorge Almirón a su cargo de director técnico de Boca, uno de los que decidieron brindar declaraciones fue Bruno Valdez, experimentado defensor central paraguayo que contó con algunos minutos en dicha final en territorio brasileño. Y lo cierto es que el jugador del elenco Xeneize sorprendió con sus palabras.

En declaraciones brindadas a la prensa paraguaya, el futbolista de 31 años de edad y con pasado en Sol de América, Cerro Porteño y América de México proporcionó detalles relacionados con su ingreso contra Fluminense, la charla que mantuvo con el propio Almirón y la idea que había detrás de una entrada que muchos no esperaban en ese momento del juego.

“Quisimos llegar a los penales y no se pudo. Yo entré de 9. Lo que pasa es que ahí, en los últimos minutos, el profe miró para atrás y yo tenía unas ganas inmensas de poder entrar. También ya no teníamos delanteros en la parte del banco”, comenzó exteriorizando el 32 veces internacional con el seleccionado paraguayo, contando los detalles de su ingreso.

“Yo le dije al profe si tenía los últimos 10 minutos, si me podía meter de 9 para ir a buscar los centros. Yo tenía mucha confianza en mí, pero lastimosamente no me quedó ninguna”, completó al respecto el futbolista que llegó a Boca a comienzos de año y que fue perdiendo terreno progresivamente, incluso siendo considerado en el presente como una pieza de recambio.

De esta manera, Valdez no solamente brindó precisiones que tuvieron que ver con su aparición en el campo de juego en un momento delicado sino también reveló que, en ese instante, el cuerpo técnico encabezado por el ya saliente Almirón no contaba con más variantes ofensivas, por lo que debió recurrir a un zaguero para buscar el milagro.

Cabe destacar que Valdez protagonizó la última modificación de Boca en el partido ya que ingresó cuando transcurrían jugados 113 minutos del gran partido contra Fluminense. El defensor paraguayo entró al verde césped en reemplazo de Nicolás Figal, uno de los nombres propios más destacados del Xeneize a lo largo del compromiso.

