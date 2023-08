Almirón no arriesga: el posible XI de Boca para enfrentar a Sarmiento por la Copa de la Liga

La ida de la serie de cuartos de la Copa Libertadores para Boca y Racing ya es un hecho y, luego de que el resultado arrojara un 0 a 0 en La Bombonera, quedó todo abierto para definirse el próximo miércoles a las 21:30 en Avellaneda, en donde el ganador pasará de ronda siendo el único argentino semifinalista de esta edición del certamen internacional.

+ ¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Para dicho partido en donde ambos se juegan la continuidad en la Libertadores, tanto Jorge Almirón como Fernando Gago pondrán lo mejor disponible y en los dos casos, existen varias dudas de antemano tanto por lo futbolístico como por lo físico. Del lado de Racing hay incertidumbre respecto a las presencias de Juan Nardoni y Roger Martínez, recuperándose de lesiones, y en Boca la duda radicará por la presencia de Valentín Barco, quien salió reemplazado en La Bombonera y los estudios arrojaron que padece un leve desgarro.

En este contexto, antes de volver a verse las caras por la vuelta del duelo de Libertadores, ambos equipos tienen un duelo el fin de semana por la Copa de la Liga. En el mismo, Boca enfrentará a Sarmiento en Junín y Racing visitará a Tigre. Bajo la perspectiva de los dos entrenadores, estos duelos los disputarán con suplentes para no arriesgar piezas que podrían ser titulares en el partido del próximo miércoles.

Por el lado de Jorge Almirón, este jueves el DT xeneize ensayó con los futbolistas que no sumaron minutos de arranque ante Racing y preparó un XI inicial totalmente alternativo pensando en Sarmiento. Allí, no se descarta que en los próximos entrenamientos ingresen algunos jugadores que fueron desde el inicio en La Bombonera, pero la idea principal del entrenador de Boca será la de no arriesgar, pero con la premisa de igualmente probar futbolistas que puedan colarse como titulares en Avellaneda.

En síntesis, el XI que dispuso Jorge Almirón este jueves para enfrentar a Sarmiento fue integrado por Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Marcelo Saracchi; Ezequiel Bullaude, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson.

De esta manera, 3 de 5 refuerzos (solo Blondel y Cavani no jugarían) sumarían minutos de titulares buscando meterse en el XI inicial del partido más importante del año para Boca hasta la fecha, así como también jugadores que intentarán demostrar capacidad de ser inicialistas como Benedetto, Zeballos y Marcelo Weigandt.

Fecha y hora del partido ante Sarmiento por la Copa de la Liga

El encuentro que se desarrollará en el Estadio Eva Perón de Junín se dará el domingo a las 17 horas en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga. El mismo será dirigido arbitralmente por Silvio Trucco. En lo que refiere a la previa del partido ante Racing, la Academia visitará a Tigre el sábado a las 21:30 en Victoria.

Fecha y hora del partido de vuelta de Racing – Boca por la Copa Libertadores

El partido entre Racing y Boca que definirá a un semifinalista de la Copa Libertadores se disputará el próximo miércoles 30 de agosto en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda a las 21:30 y se podrá ver a través de Telefe y Star +.