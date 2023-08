En la previa del partido entre Boca y Racing, una de las situaciones que más morbo generaba era el reencuentro entre Darío Benedetto y Agustín Almendra, quienes tuvieron una tensa relación cuando compartían plantel en el Xeneize a principios del 2022.

La Copa Libertadores se vive en Star +. Suscribite acá.

Antes del encuentro, ambos protagonistas se refirieron a cómo se tomarían el cruce. Benedetto puso paños fríos a la situación al expresar: “Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema“. Sin embargo, por el lado de Almendra, el actual jugador de Racing no hizo más que volver a prender fuego la situación.

“Benedetto tendría que preocuparse por sus problemas personales. Yo ni lo saludaría, él dijo que es un buchón. ¿Para qué voy a hablar con un muchacho así?”, soltó el juvenil surgido en Boca días previos al cruce en La Bombonera.

En medio de esta picante situación, Almendra fue recibido con insultos, cánticos y silbidos en el Alberto J. Armando y a la hora de ingresar al campo de juego desde el banco de suplentes, sucedió lo mismo. Con Benedetto, el reencuentro se dio en los minutos finales del 0 a 0 de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores cuando el delantero de Boca ingresó a falta de 2 minutos para el cierre del cotejo.

El “Pipa” entró por Pol Fernández para un córner a favor que pintaba para ser la última acción del partido, y allí quien le tomó la marca personal fue el propio Almendra. En ese cruce, se vio una inédita fotografía que se viralizó en Twitter en donde se los ve juntos en dicho tiro de esquina pero sin siquiera mirarse. Además, desde La Bombonera misma se pudo observar como, apenas Benedetto ingresa para intentar cabecear en la pelota parada, Almendra se le acerca para hacerle la marca pegajosa, por lo que tuvo que intervenir Nicolás Valentini para desligarle la marca al delantero y que pueda intervenir sin inconvenientes.

Finalmente, dicha jugada terminó infructuosa para Boca y se señaló el 0 a 0 en el marcador de un tenso partido que tuvo esta acción entre Benedetto y Almendra como última interacción del encuentro. En una semana, se volverán a ver las caras con Racing de local y definirán un semifinalista.

¿Dónde surgió el problema entre Benedetto y Almendra?

En febrero del 2022, cuando Benedetto apenas había regresado a Boca, el delantero salió a crucificar en vivo a Agustín Almendra por haberle faltado el respeto a Sebastián Battaglia, DT de Boca en aquel entonces, en un entrenamiento matutino. El Pipa defendió al ídolo y ahora ex entrenador xeneize y el volante, que desde ese momento fue colgado en Boca hasta marcharse libre a Racing, no perdonó a quien allí era su compañero por haberlo mandado al frente mediáticamente.

¿Dónde ver Boca – Racing por la Copa Libertadores?

Tanto el partido de ida como el de vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Racing Club serán transmitidos en vivo por Telefé y Star +.