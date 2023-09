Faltan muy pocos días para que Boca y Palmeiras se enfrenten por el primer partido correspondiente a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores, donde los dirigidos por Jorge Almirón buscarán dar el golpe y así viajar a Brasil con el pecho inflado.

Después de que en la jornada de este martes 26 de septiembre se generara un enorme revuelo por lo que fue el entrenamiento matutino, donde Almirón prescindió de Valentín Barco y colocó a Lucas Janson en su lugar, se confirmó que hay un jugador del plantel azul y oro que no podrá decir presente en la revancha a disputarse en São Paulo.

Sí, a pesar de que todavía no se llevó a cabo el primer compromiso, el cual se desarrollará en La Bombonera, el periodista Emiliano Raddi enfatizó en ESPN que el futbolista que no disputará la revancha contra Palmeiras será Luca Langoni , quien aún no está al 100% desde lo físico tras el desgarro que sufrió contra Platense.

El cronista aseguró que en el primer día hábil de la semana “Langoni empezó a sumar movimientos futbolísticos con chicos de 15-16 años”, y añadió que “es lo primero que hacen antes de regresar a los entrenamientos habituales”. Sin embargo, cuando le consultaron por la chance de que esté presente en Allianz Parque, fue tajante: “No lo veo jugando en la revancha”.

Langoni todavía no tiene fecha para su regreso a las canchas, pero en el cuerpo médico de Boca están buscando llevarlo de a poco y no apurarlo, dado a que no quieren volver a transitar por la misma situación en la que el futbolista se resintió de su último desgarro.

El posible XI de Boca vs Palmeiras

A falta de una práctica formal, el XI ensayado este martes fue con Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández; Luis Advíncula, Edinson Cavani y Lucas Janson.

¿Cuándo juegan Boca – Palmeiras por la Copa Libertadores?

Boca y Palmeiras se miden este jueves a las 21:30 en La Bombonera por la ida de las semis de la Copa Libertadores. Exactamente una semana después se dará la vuelta en Sao Paulo. Ambos encuentros se podrán ver por Telefé.