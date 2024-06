Entre los muchos talentos formados en Club Parque, a mediados de los noventa fue César La Paglia el apuntado para ser una de las grandes joyas del fútbol argentino. Tal es así que en la Selección Argentina Sub 17 que comandaban José Pékerman y Hugo Tocalli fue más de una vez el dueño de la camiseta número 10, relegando a otros dos que hicieron historia en juveniles y también en los dos clubes más importantes del país, como Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

Con este último, actual presidente de Boca, compartió cancha desde los 9 años en las inferiores de Argentinos Juniors hasta los 22, cuando sus carreras ya se habían diferenciado por completo, luego de conquistar la Copa Libertadores de 2000. El que se había quedado con la 10, torero, figura y pretendido por Barcelona. Él, sin continuidad, disminuido por numerosas lesiones y necesitado de buscar minutos en otro sitio.

Tan bien pintaba El Leche antes de aquellas primeras frustraciones que jugando todavía para las inferiores de Argentinos Juniors, cuando tenía enamorado al cuerpo técnico de las selecciones juveniles, lo quiso fichar el Real Madrid. Según contó recientemente en una entrevista con Infobae, él mismo dejó pasar la oportunidad. “Me quiso llevar con Cuchu (Cambiasso). Y no me quise ir. Me creía tan bueno que me decía ‘no voy a ir ahora, pero después sí. Esa era mi cabeza en esos días. Me sentía un fenómeno. Pensaba ‘voy a Boca y después al Real Madrid’. Pero no hacía nada para jugar en el Real Madrid”, se sinceró.

En lugar de dar un salto a Europa, de su paso por el Xeneize tuvo que salir cedido a Talleres de Córdoba en 2001, sabiendo que con Riquelme en el equipo que conducía Carlos Bianchi no iba a tener nunca la oportunidad de jugar. Las cosas parecieron volver a encaminarse para él. Recuperó continuidad, acumuló buenas actuaciones por Copa Mercosur y Libertadores, hasta fue la gran figura en un triunfo 3-1 sobre Boca, en el que marcó uno de los 11 goles que registró en 47 partidos.

La Paglia en Boca, a la sombra de Riquelme y postergado por las lesiones.

Con Bianchi de nuevo en el club tras tomarse un año de descanso y Riquelme en el fútbol español, La Paglia volvió a Boca a recuperar ese lugar de gran figura que lo había llevado al club. Pero sus lesiones se multiplicaron, le frenaron cualquier intento de resurgir y fue más bien el inicio del final de su carrera. Probó suerte en Tenerife, el club con el que más partidos oficiales disputó en todo su trayecto; Independiente Medellín y Defensor Sporting. Pasó por el fútbol chino en 2007, pero sin sumar ni un solo minuto. Y al año siguiente regresó a Argentina para vincularse a San Martín de Tucumán, club en el que con apenas 30 años y habiendo disputado nada más que ocho partidos tomó la decisión de retirarse.

¿Qué hizo La Paglia tras el retiro?

Todavía como futbolista profesional, César La Paglia incursionó en el negocio de la construcción. Invirtió en obras, trabajó como arquitecto, y fue algo que lo mantuvo ocupado durante sus primeros años en el retiro. Luego incursionó en la representación de jugadores profesionales y jóvenes de inferiores. Pero la satisfacción personal la encontró revinculándose con Club Parque, desde la gestión. “Después de mis hijos, reconstruir Parque fue el proyecto de mi vida”, confesó sobre su labor para que ese gran semillero comenzara a dejar atrás las deudas económicas y volviera a llenarse de jóvenes talentos.

¿Cuántos títulos conquistó César La Paglia en su carrera?

César La Paglia conquistó con la camiseta de Boca los cinco títulos que tiene una carrera profesional más breve que la promedio. Además de la Libertadores de 2000, celebró el Apertura 1998, Clausura 1999, Apertura 2000 y Apertura 2003 de la Primera División del fútbol argentino.