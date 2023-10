Jorge Almirón está a poco más de una semana de buscar conquistar el que sería el mayor éxito de su carrera como entrenador. Embarcado al gran objetivo de Boca de ganar su séptima Copa Libertadores, igualando así la línea de Independiente como el equipo que más veces conquistó el certamen continental, el DT sabe que de conseguirlo, incluso habiendo sido muy discutido en el camino, su nombre pasará a integrar las páginas doradas de la historia Xeneize.

Así como días atrás encontró respaldo en Lionel Scaloni, que destacó los méritos que hizo Boca para ser superior a los rivales en las series de eliminación directa de la competencia incluso cuando en todos los casos avanzó a través de definiciones desde el punto de penal; Almirón cuenta ahora con el voto de confianza de otro entrenador campeón del mundo con Argentina. Este jueves, fue César Luis Menotti quien reconoció su tarea, siempre más difícil que la media en un club con tanto peso.

“Boca cumple con la idea de su entrenador. Yo tengo mucho respeto por los entrenadores que están comprometidos con la historia del fútbol argentino: no especular, no mentir, no hacer trampa y no sacar ventaja”, expresó el entrenador que en 1978 condujo a la Selección Argentina a conquistar el primer Mundial de su rica historia futbolística.

“Tengo mucho respeto por Almirón y me alegro mucho de que le vaya bien. Es parte de la camada de jóvenes entrenadores que devuelven la esperanza de que el fútbol no se deje atrapar por el mundo de los negocios y se respete la relación histórica entre la pelota, el futbolista y la gente”, se encargó de resaltar en una entrevista que concedió a D Sports Radio.

No es la primera vez que Menotti destaca el trabajo de Almirón

Poco después que Jorge Almirón asumiera como entrenador del Xeneize tras la salida de Hugo Ibarra y frustrado el deseo inicial de Juan Román Riquelme de contratar a Gerardo Martino, Menotti se encargó de expresarle sus mejores deseos: “Me gusta que se recompongan los sueños de Boca. El técnico de Boca es un pibe que le gusta jugar y creo que le puede ayudar mucho”, había dicho en diálogo con CNN Radio.

Incluso yendo mucho más allá en el tiempo, cuando el ahora DT de Boca se encontraba al borde del abismo en Independiente, a finales de 2017, Menotti se encargó de salir a respaldarlo ante una seguidilla de malos resultados. “Me parce un excelente entrenador. Tiene personalidad. Independiente tiene una idea y esa idea cuesta imponerla. No tiene los 3 ó 4 futbolistas con trayectoria que lo pueden ayudar a sostenerla. Está luchándola. A veces el azar en el fútbol tiene importancia como la vida misma. No creo que ningún directivo de Independiente tenga el conocimiento para debatir 5 minutos de fútbol con Almirón. En 5 minutos va a pasar vergüenza debatiendo con Almirón”, señaló en aquel entonces, molesto por el maltrato que estaba recibiendo un director técnico que, queda sobradamente demostrado, es de su paladar.

Almirón tomará riesgos ante Estudiantes

Jorge Almirón está decidido a asumir ante Estudiantes de La Plata el próximo sábado el riesgo de utilizar una amplia mayoría de futbolistas titulares a exactamente una semana de tener que disputar la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense en el Maracaná.

En el entrenamiento de este jueves, de hecho, mostró sus intenciones de alinear a 9 de los 11 futbolistas que se cree saldrán a jugar también el 4 de noviembre en Río de Janeiro: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez (que podría reemplazar a Rojo en el Maracaná), Nicolás Figal, Frank Fabra, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco y Edinson Cavani.

Esto tiene que ver con la intención de dejar una buena imagen, conseguir un buen funcionamiento futbolístico y un buen resultado en el partido inmediatamente anterior a esa definición, lo que considera clave para la mentalidad del equipo, incluso cuando corra el riesgo de sufrir la lesión de alguno de esos futbolistas que no dejaría margen de recuperación.