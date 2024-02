En julio de 2023, antes de que Edinson Cavani firmara como nuevo refuerzo de Boca, el pequeño Genaro sorprendió a todos en las afueras de la Bombonera al manifestarse en contra del fichaje del uruguayo: “No te tira una diagonal, yo lo veo en el Valencia y es horrible”. Casi seis meses después, reapareció con la frente en alto después de que el delantero fallara varias chances de gol en el empate 1 a 1 del Xeneize ante Sarmiento de Junín del jueves.

El joven oriundo de Quilmes habló con Bolavip y se definió como un “enfermo” de Boca y un fanático del fútbol en general. Desde la explosión de aquel video, se ha vuelto una celebridad entre sus amigos y conocidos. Primero, por generar muchas risas en redes sociales, pero ahora porque sus palabras parecen haber tomado otro sentido. Es que en los últimos días hay quienes reconocen que tal vez la opinión de este preadolescente no era tan errada.

Tengo 12 años, voy a cumplir 13, soy hincha, enfermo de boca mal, me gusta mucho mirar fútbol en sí, soy hincha del fútbol, no solo de boca. Miro mucho la premier league, el manchester city me gusta mucho y antes miraba mucho de Europa, Champions, lo que engancho, miro.

–¿Cómo fue la reacción de tu entorno tras la viralización del video?

-Me reconocen más cuando voy a la cancha, me piden fotos, en el colegio me saludaban, me mandaban el video de Cavani por todos lados, Whatsapp, Instagram… Mis amigos, gente que ni conozco. Algunos me dicen “Hater”, por así decirlo, pero no me pusieron ningún apodo por esto.

-¿Cómo fue que surgió tu opinión sobre Cavani?

-A Cavani lo miraba en el Valencia y, como dije, no te tiraba una diagonal y encima arrastraba una lesión, no daba.

-¿Cambiaste de opinión?

-Yo sigo manteniendo mi postura, sigo pensando lo mismo, espero que por el bien de Boca, por el bien del equipo, Cavani pueda meter goles. Que sea como el Pipa Benedetto en 2017 que estaba mufado y cuando metió un gol, empezó a meter varios por partido. Ojalá nos calle y nos saque campeón de la Sudamericana y de todo, pero sigo manteniendo mi postura. Cavani me parece crack, de 2020 para atrás, era crack, hacia goles de todos los colores. Pero en 2021 se empezó a rumorear que venía a Boca, después, a finales de ese año, empezaron a decir que sí y se terminó yendo al Valencia por plata. Ahí volvió a decir que iba a venir y se quedó un año mas. Ahí se lesionó y ya no metía goles ni tiraba una diagonal. Cuando estaba mal físicamente, ahí sí vino a Boca porque lo necesitaba, porque (en Valencia) era suplente.

-¿Qué le decís a los que te criticaban por lo que opinaste de Cavani?

-Son opiniones de ellos, las respeto, pero ellos deberían haber respetado la mía. No me importan los comentarios.

Envalentonado con su vaticinio sobre el delantero uruguayo, el joven de 12 años se animó a dar algunas recomendaciones por el mercado de pases y opinó sobre los nuevos refuerzos del Xeneize.

-¿Si pudieses traer a un delantero, a quien comprarías?

-En sí, un 9 no traería, pero si tendría que traer, traería a Luciano Gondou o a Pablo Vegetti. Y de los refuerzos, Cristian Lema me gusta mucho y Kevin Zenón es crack. Lautaro Blanco no se quién es todavía, sé que tira buenos centros y que va bien al ataque. Zenón jugó 110 minutos y le dio 500 asistencias a Cavani y él no las supo aprovechar. Manejó todo Zenón, son jugadores distintos, como Gondou y Vegetti. Si viene Vegetti te hace dos goles en el primer partido porque es un goleador y Gondou es un crack, lo vi y es crack.

–¿Hay algún jugador del plantel de Boca al que todos banquen y vos no quieras?

-La gente insulta a los que no juegan bien, como Pol Fernández, Frank Fabra, Jorman Campuzano… Hay algunos que bancan a Javier García, pero yo sinceramente no lo banco porque cuando tiene que atajar, se come cuatro goles. Un tipazo eh, porque está ahí con los preparadores físicos, pero no sé.

-¿Qué te pareció la salida de Valentín Barco?

-Yo a Barco lo banco y lo voy a seguir bancando porque cuando se tuvo que ir al Brighton por mas plata a mitad de año eligió quedarse a jugar la Libertadores. Lo que dijo Riquelme es una payasada, tiene 20 años, que vaya y brille en Europa y después vuelva. Barco es crack y yo lo banco.

-¿De Riquelme que opinás como dirigente?

-Riquelme es un payaso, cómo va a decir que Fabra es Marcelo o Roberto Carlos por hacerle un gol a Sarmiento, me da risa eso.