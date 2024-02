En el marco del partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca no pudo con Defensa y Justicia, repartiendo puntos en un aburrido empate 0 a 0 que no le sirve a ninguno de los dos equipos.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también se refirió a la situación que vivió Frank Fabra, quien fue silbado por los hinchas.

“Lo charlamos, Frank es una persona muy noble y emocional. Sin dudas que no es lo mejor, la intención del cambio era aprovechar sus subidas por la banda izquierda, porque con el empuje de la gente pensamos que podíamos tener mayor profundidad”, comenzó explicando su opinión.

El análisis del partido

“No siento que hayamos retrocedido un paso, creo que el partido salió como lo imaginamos, enfrentamos a un equipo muy físico. Los primeros 15 minutos se repartió el control hasta que pudimos meternos mucho más como queríamos en el partido. Estuvimos imprecisos para recibir entre líneas, pero los muchachos buscaron esos espacios para lastimar al rival. Una vez que el equipo controló el partido, lo que nos faltó es un poquito más de fineza en los pases por dentro, y cuando ganábamos por banda nos faltó presencia en el área. Es algo a tratar y corregir. Lo hablamos en el entretiempo y creo que lo corregimos. Creo que el equipo prácticamente no sufrió”, comentó siendo autocrítico sobre el nivel de sus dirigidos.

Y siguiendo por la misma línea, agregó: “No tengo parámetros, Boca te exige que hoy tengas al equipo ideal, y si no es hoy, tendrá que ser el miércoles. Creo que desde el juego y desde el rendimiento en cada partido vamos por buen partido. La bronca es que empatamos tres y ganamos uno, aunque el equipo mereció ganar en los empates, salvo en el primer tiempo con Platense. No es lo que soñamos, no nos gusta nada, pero cuando uno deja esa pasión y analizamos el rendimiento, creo que vamos por buen camino”.

Su primer partido en La Bombonera

Por otro lado, el entrenador se refirió a lo que fue su primer partido como entrenador de Boca en La Bombonera, en lo que fue un sueño cumplido para él: “En lo particular es algo que soñé toda mi vida y como futbolista no me dio cuando estaba en el club. Lo estoy cumpliendo como entrenador, con mi familia en la cancha, viviendo y sintiendo lo que es estar del lado de Boca en un partido. Me faltó ganar para cumplir ese sueño”.

La vuelta de Cavani

Además, el entrenador de Boca se refirió a la vuelta de Edinson Cavani, quien se encuentra recuperándose de una lesión: “Va bien, está mejorando. Va avanzando en su recuperación con los pasos lógicos, mañana será un buen día para verlo con más exigencia y ahí seguir evaluando con el cuerpo técnico para ver cuándo puede jugar”.

El rendimiento de los refuerzos

Por segunda vez consecutiva, Lema, Zenón y Blanco, los tres refuerzos que llegaron en este mercado de pases, fueron titulares, y sobre esto Martínez tiró: “Estamos muy contentos, era un partido muy importante para ellos también y jugaron con mucha autoridad. Kevin arrancó impreciso y luego arrancó con el ritmo que tiene. Lautaro fue muy profundo por banda, desbordan y atacando y reponiéndose en los retrocesos. Cristian es un central hecho a la medida de Boca, entendiendo los momentos y con mucha personalidad. Creo que hicieron un buen partido los tres y están dándonos cosas que nosotros nos imaginábamos”.

Los juveniles de Boca

Cerrando la conferencia, el entrenador del Xeneize también se refirió a Benítez y Saralegui, los dos juveniles a los que más minutos les ha dado: “Los veo bien a los dos. A Mauricio lo tuve de chico, a Jabes no. Perdí parte de su evolución en juveniles cuando pasó de ser enganche a interno y creo que va bien. Hoy lógicamente sintió el cansancio y salió porque vimos que necesitábamos más frescura con Pol, que lo hizo bien, y por eso entró Jabes. La verdad que me sorprendió lo de Jabes,me parece que es más interno o doble cinco de ruptura. Venimos hablando para sumarle cosas y hacerlo un jugador más completo”.