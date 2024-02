Boca comenzó el 2024 sin brillar. Diego Martínez llegó hace poco y todavía tiene mucho por trabajar para que se vea su mano. Es cierto que está invicto en la Copa de la Liga -con cuatro fechas jugadas- pero con tres empates y una victoria. A los cuartos de final pasan los primeros cuatro de cada zona y el Xeneize peleará por uno de esos lugares.

Más allá de los resultados y su puesto en la tabla -está séptimo a cuatro puntos de la zona de clasificación- la realidad es que lo que el hincha espera es que haya una mejoría en el juego, que se pueda ver un estilo. Hasta el momento, pareciera que Martínez está en la búsqueda y probablemente cuando se sumen los convocados al Preolímpico, habrá modificaciones, sobre todo en la mitad de la cancha, que harán a Boca un equipo más confiable.

Se viene Central Córdoba y no estará Cavani

El próximo miércoles, desde las 19.15 horas, Boca recibirá en la Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los equipos que comenzó con el pie izquierdo el certamen. Para ese encuentro, Diego Martínez no podrá contar nuevamente con Edinson Cavani, quien arrastra una molestia física.

¿Langoni o Benedetto?

Miguel Merentiel es la única fija en el ataque de Boca, lo que todavía no quedó claro es quién es su compañero de ofensiva. Luca Langoni y Darío Benedetto fueron las alternativas que utilizó Martínez desde el arranque en estas cuatro jornadas, pero también ingresó Lucas Janson, aunque el ex Vélez no iría desde el comienzo contra el Ferroviario. Se estima que Luca Langoni le gane la pulseada al Pipa para acompañar a la Bestia el próximo miércoles.

Las delanteras de Martínez

Fecha 1 vs. Platense: Merentiel – Langoni (ingresaron Cavani y Benedetto)

Fecha 2 vs. Sarmiento: Merentiel – Cavani – Langoni (ingresaron Benedetto y Janson)

Fecha 3 vs. Tigre: Merentiel – Benedetto (ingresaron Langoni y Janson)

Fecha 4 vs. Defensa y Justicia: Merentiel y Benedetto (ingresó Langoni)