Darío Benedetto no tuvo contemplaciones con Agustín Almendra en pleno conflicto del mediocampista con el club e incluso hizo pública una reprimenda al que por entonces era su compañero, actitud que le valió críticas por el modo en que lo expuso.

En cuestión de días, ambos futbolistas podrían reencontrarse en un terreno de juego, ahora como rivales, ya que Benedetto estará entre los convocados de Almirón y hay muchas chances que Almendra esté a las órdenes de Gago para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputará el próximo miércoles en La Bombonera.

En diálogo con ESPN, El Pipa comenzó a palpitar ese encuentro y ratificó la postura que había tomado en el pasado en relación a su excompañero: “Si lo veo, no le doy un abrazo, pero lo saludo. Nos cruzamos cuando estaba entrenando todavía en Boca. No hay ningún rencor ni hay ningún problema. El sabe lo qué pasó y no hace falta aclarar nada”, empezó diciendo.

“Hay cosas que no se pueden hablar, si fuese por mí tengo la personalidad para hacerlo. Yo tengo respeto por los dirigentes, por los técnicos y no me arrepiento. Quedé como un bocón pero insisto: no me arrepiento. El grupo y yo sabemos por qué lo hice”, agregó sobre las críticas que había tenido hacia el jugador.

“Almendra es crack”

Para Darío Benedetto, Agustín Almendra es un futbolista de enormes condiciones y por eso lamentó aquellos episodios que en su opinión conspiraron contra su carrera. “Almendra es crack pero después pasaba lo que pasaba y hay cosas que no se pueden permitir. El sabe por dentro las cosas que hizo mal y las que no. Está a tiempo de ser crack porque es joven, así que no deja de ser un crack si estamos hablando de fútbol y de cómo es como jugador. En su momento, Boca no tenía un jugador así e iba a ser importante para nosotros”, aseguró.

Benedetto valoró la llegada de Cavani

Lejos de demostrar algún tipo de molestia, Darío Benedetto recibió muy bien a Edinson Cavani en su llegada a Boca y recientemente blanqueó su admiración por el uruguayo. Es un referente a nivel mundial, de los mejores. Lo dije también cuando estaba en Europa. No solamente va a mejorar a los chicos del plantel. A nosotros los más grandes, también. Es algo bueno para el fútbol argentino y estoy muy contento porque se va a armar una linda competencia“, señaló.

¿Cuándo juega Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores?

La serie de cuartos de final de Copa Libertadores entre Boca y Racing celebrará su partido de ida el próximo miércoles 23 de agosto en La Bombonera, mientras que el partido revancha será el miércoles 30 en el Cilindro de Avellaneda.