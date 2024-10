Boca confirmó la gravedad de la lesión de Kevin Zenón: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Más allá de la clasificación a semifinales de la Copa Argentina tras vencer por penales a Gimnasia en Rosario, para el Boca de Fernando Gago no todas fueron buenas noticias en el Marcelo Bielsa debido a la fuerte lesión que sufrió Kevin Zenón. El volante creativo recibió una brutal patada de Nicolás Garayalde desde atrás y su pie izquierdo se trabó con el césped, causándole una torción en la pierna.

El mediocampista de Gimnasia no vio ni siquiera la amarilla de parte de Jorge Baliño -de flojo arbitraje- y la infracción le causó una complicación física. Zenón se retiró del campo de juego con férula en su tobillo y con gestos de dolor en dicha zona.

Luego de que el plantel volviera de Rosario por la noche y que quede concentrado en un hotel cercano a Boca Predio, este jueves por la mañana arribaron al centro de entrenamiento y, mientras todos los jugadores se pusieron a disposición de Fernando Gago para preparar el duelo ante Deportivo Riestra, Kevin Zenón se realizó estudios para constatar el grado de la lesión.

Cuando los mismos se conocieron, desde Boca hicieron oficial el parte médico y confirmaron qué lesión posee en su tobillo. “Kevin Zenón: Esguince moderado de tobillo izquierdo“. Es decir, el esguince que padece el volante es de gravedad moderada, y se descartaron mayores consecuencias que se temían por las dolencias que el jugador mostró al momento de la patada recibida.

De esta manera, Zenón estará de baja aproximadamente entre 10 a 20 días, por lo que podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Argentina ante Vélez -que se disputaría a fines de noviembre- y estará fuera de las canchas por (como máximo) los próximos cuatro partidos ante Deportivo Riestra, Lanús, Godoy Cruz y Sarmiento . Boca respira tras los estudios de una de sus figuras.

La frase de Fernando Gago a Jorge Baliño sobre la lesión de Kevin Zenón

Después que el mediocampista tuviera que abandonar el campo en camilla, el DT Xeneize reclamó de manera airosa al colegiado por ni siquiera haber mostrado una amarilla al jugador del Lobo. “Me lo rompió”, le repitió en varias ocasiones, rodeado por algunos de sus futbolistas, en una escena que quedó registrada por las cámaras de TyC Sports.

Sin embargo, en declaraciones posteriores a Súper Mitre, Jorge Baliño aseguró que el técnico aceptó su criterio. “La acción de la jugada de Zenón para mí no es roja. Gago me lo reconoció, pero con la lesión se ve de otra manera” , expresó sobre la jugada. Afortunadamente para Boca, la lesión del ex Unión no es de gravedad.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al Xeneize, el volante de 23 años lleva disputados un total de 39 partidos, en los que disputó 3168 minutos. En los mismos, marcó 4 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 3 tarjetas amarillas y no fue expulsado.

¿Cuándo termina el contrato de Kevin Zenón con Boca?

Tras llegar proveniente de Unión de Santa Fe a principios del 2024, el mediocampista de 23 años firmó un vínculo a largo plazo con el Xeneize, con fecha de finalización el 31 de diciembre del 2028. En su contrato tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros.