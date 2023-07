La relación entre Boca y Sebastián Villa llegó a su pico máximo de tensión. Si bien el futbolista ya regresó desde Colombia tras haberse marchado por unos días a raíz de la sentencia judicial, motivo por el que el Xeneize lo apartó del plantel profesional, el delantero no volvió a jugar con la camiseta azul y oro y se esperan decisiones drásticas en ambos frentes.

La primera carta la jugó el cafetero: durante este jueves se hizo pública la notificación a Boca a través de una carta documento en la que Villa dice considerarse como jugador libre, ya que no fue reincorporado al plantel que dirige Jorge Almirón. “Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar”, contó el periodista César Luis Merlo sobre el caso.

Esto significa que el colombiano ya no se presentará más a las instalaciones del club de La Ribera, en donde se venía entrenando por su cuenta para cumplir con sus obligaciones laborales. Es por eso que el Xeneize rápidamente decidió contraatacar y su tajante postura podría elevar el caso a la casa madre del fútbol mundial.

“El club lo va a demandar en FIFA y comienza una batalla legal“, dice Merlo a través de su cuenta de Twitter. Dicha disputa no hará más que perjudicar la situación deportiva del jugador, que todavía no sabe qué será de su destino dentro del fútbol a pesar de las ofertas que llegaron desde Arabia Saudita por él. Un caso a seguir de cerca por la cantidad de cosas que hay en juego.

Cuál fue el último partido de Villa en Boca

El colombiano no viste la azul y oro de manera oficial desde principios de junio, a pocas horas de ser declarado culpable por la Justicia tras la denuncia que recibió por violencia de género. Aquella noche en Sarandí, Boca cayó por 1-0 ante Arsenal e incluso su rival se burló de la condena que recibió Villa al día siguiente. Si bien esa fue su última imagen en cancha, a la novela todavía le quedan varios capítulos.