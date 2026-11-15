Boca hoy: Arruabarrena chicaneó a Paredes, el invicto vs. Palermo, la promesa de Villa a Montero y más

Todas las novedades del Xeneize de este domingo 15 de noviembre, un día después de clasificar a la final de la Copa Argentina.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este domingo 15 de noviembre de 2026, un día después de golear 3-0 a Banfield y clasificar a la final de la Copa Argentina. La chicana de Rodolfo Arruabarrena a Leandro Paredes, el invicto contra Martín Palermo, la promesa de Sebastián Villa a Álvaro Montero y mucho más.

Arruabarrena chicaneó a Paredes

Este contexto ha dado lugar a comentarios e idas y vueltas descontracturados en las entrevistas. Una muestra de ello fue la gastada de Rodolfo Arruabarrena a Leandro Paredes sobre el truco en la conferencia de prensa tras la victoria ante Banfield y la posterior respuesta del capitán de Boca.

“Las palabras que pueda hacer son todos elogios, ya he hablado demasiado. Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen, pero es gratificante para todo el staff tener un jugador de esa categoría y ese nivel”, comentó entre risas el Vasco sobre Paredes en rueda de prensa.

El invicto de Boca contra Martín Palermo

Martín Palermo nunca le ganó a Boca como director técnico. Aunque se trata de una simple estadística, no es un hecho aislado ni una casualidad. En ese sentido, ya lo enfrentó 10 veces y en ninguna oportunidad pudo quedarse con los tres puntos, lo que deja en evidencia una clara tendencia a favor del Xeneize en los cruces entre sí.

Sin ir más lejos, el saldo es muy negativo para el Titán y bastante positivo para el conjunto de la ribera. Es decir, pensando en la inminente final de la Copa Argentina, Boca acumula 6 victorias y 4 empates contra Palermo en los compromisos que se midió ante sus equipos, desde que comenzó su carrera como entrenador en el fútbol argentino.

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La promesa de Villa a Álvaro Montero

La goleada de Boca Juniors sobre Banfield en las semifinales de la Copa Argentina sigue dejando algunas perlas dignas de repasar. Luego del encuentro, Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron entrevistados en conjunto y el arquero colombiano sacó a la luz una promesa que le hizo su compatriota antes del partido.

“Me está cumpliendo lo que me está prometiendo”, reveló Montero en diálogo con TyC Sports. Acto seguido, el notero le preguntó a Villa por la mencionada promesa, y el delantero colombiano contestó: “Gol y asistencia”.