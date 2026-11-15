Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Boca Juniors

¡Cumplió! La promesa que le hizo Villa a Montero antes del partido con Banfield

El arquero de Boca Juniors reveló lo que le prometió su compañero para la semifinal de la Copa Argentina.

Álvaro Montero y Sebastián Villa se fotografiaron tras la clasificación a la final
© @BocaJrsOficialÁlvaro Montero y Sebastián Villa se fotografiaron tras la clasificación a la final

La goleada de Boca Juniors sobre Banfield en las semifinales de la Copa Argentina sigue dejando algunas perlas dignas de repasar. Luego del encuentro, Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron entrevistados en conjunto y el arquero colombiano sacó a la luz una promesa que le hizo su compatriota antes del partido.

“Me está cumpliendo lo que me está prometiendo”, reveló Montero en diálogo con TyC Sports. Acto seguido, el notero le preguntó a Villa por la mencionada promesa, y el delantero colombiano contestó: “Gol y asistencia”.

+ Seguinos en

Dicho y hecho, tras un primer tiempo en el que fue cuestionado, Sebastián Villa se reivindicó y fue la gran figura del complemento con su gol para el 2-0 y la asistencia para el 3-0 definitivo.

“Ojalá que sea así todos los partidos. Le voy a exigir”, cerró Montero entre risas, quien también tuvo otro consagratorio partido con el buzo de Boca y recibió elogios de Rodolfo Arruabarrena.

El gol de Sebastián Villa en Boca vs. Banfield

Ver también

La reacción de Platense a la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina

La asistencia de Sebastián Villa en Boca vs. Banfield

Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones