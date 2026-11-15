¡Cumplió! La promesa que le hizo Villa a Montero antes del partido con Banfield

El arquero de Boca Juniors reveló lo que le prometió su compañero para la semifinal de la Copa Argentina.

La goleada de Boca Juniors sobre Banfield en las semifinales de la Copa Argentina sigue dejando algunas perlas dignas de repasar. Luego del encuentro, Álvaro Montero y Sebastián Villa fueron entrevistados en conjunto y el arquero colombiano sacó a la luz una promesa que le hizo su compatriota antes del partido.

“Me está cumpliendo lo que me está prometiendo”, reveló Montero en diálogo con TyC Sports. Acto seguido, el notero le preguntó a Villa por la mencionada promesa, y el delantero colombiano contestó: “Gol y asistencia”.

VILLA LE HIZO UNA PROMESA A MONTERO… ¡Y CUMPLIÓ! 😅



El colombiano anotó un gol y una asistencia en el duelo por #CopaArgentinaEnTyCSports, tal como se lo había anticipado al arquero en la previa del encuentro.



🎙️ @MatiPelliccioni pic.twitter.com/oggIaaklWa — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2026

Dicho y hecho, tras un primer tiempo en el que fue cuestionado, Sebastián Villa se reivindicó y fue la gran figura del complemento con su gol para el 2-0 y la asistencia para el 3-0 definitivo.

“Ojalá que sea así todos los partidos. Le voy a exigir”, cerró Montero entre risas, quien también tuvo otro consagratorio partido con el buzo de Boca y recibió elogios de Rodolfo Arruabarrena.

El gol de Sebastián Villa en Boca vs. Banfield

¡GOL DE BOCA!



Sebastián Villa anotó el 2-0 ante Banfield a los 63 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lOtMT8S7Fl — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

Publicidad

La asistencia de Sebastián Villa en Boca vs. Banfield