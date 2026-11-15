Arruabarrena gastó a Paredes por el truco: del “pierde bastante” a la respuesta de Leandro

El entrenador y el capitán de Boca tuvieron un divertido ida y vuelta sobre el tradicional juego de cartas luego del triunfo ante Banfield.

Boca vive un ambiente inmejorable gracias a su presente futbolístico. El Xeneize se consagró campeón de la tabla anual luego de vencer agónicamente a Defensa y Justicia en La Bombonera y ahora se metió en la final de la Copa Argentina a días de enfrentar a Atlético Mineiro en otra final: la de la Copa Sudamericana.

Este contexto ha dado lugar a comentarios e idas y vueltas descontracturados en las entrevistas. Una muestra de ello fue la gastada de Rodolfo Arruabarrena a Leandro Paredes sobre el truco en la conferencia de prensa tras la victoria ante Banfield y la posterior respuesta del capitán de Boca.

“Las palabras que pueda hacer son todos elogios, ya he hablado demasiado. Alguna vez en el truco pierde bastante, no es tan bueno como dicen, pero es gratificante para todo el staff tener un jugador de esa categoría y ese nivel”, comentó entre risas el Vasco sobre Paredes en rueda de prensa.

😱 "EN EL TRUCO PIERDE BASTANTE… NO ES TAN BUENO COMO DICEN"



©️ Luego de llenar de elogios a Lea Paredes, el Vasco Arruabarrena le tiró un "palito" al Capitán Xeneize pic.twitter.com/cWkXmAVjJV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

La respuesta de Leandro Paredes

En zona mixta, a Leandro Paredes le hicieron saber del comentario de Arruabarrena en la conferencia. Lejos de negarlo, contestó: “Últimamente están mejor, pero si sigue ganando Boca, que siga así”.

"ULTIMAMENTE ESTÁN MEJOR, PERO SI SIGUE GANANDO BOCA… QUE SIGA ASÍ"



🤣 El Vasco viene bien ante Paredes en el TRUCO: ¿Ya es cábala?



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En síntesis