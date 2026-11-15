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Copa Argentina

AFA no descarta mover la fecha de la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense

El partido, pautado en un principio para el miércoles 2 de diciembre, podría ser modificado luego de confirmarse los dos equipos que definirán el título federal.

AFA no descarta mover la fecha de la final de la Copa Argentina
© GettyAFA no descarta mover la fecha de la final de la Copa Argentina

Desde el pasado 28 de octubre, Platense esperaba por su rival en la final de la Copa Argentina, que salía del compromiso de semifinales entre Boca y Banfield, que se disputó este sábado 14 de noviembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Finalmente, fue goleada por 3 a 0 para los de Rodolfo Arruabarrena, por lo que aseguraron la clasificación al partido del que saldrá el campeón de la edición 2026 del certamen federal.

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En principio, el partido estaba pautado para el miércoles 2 de diciembre, con horario y sede a definir. Y si bien, de momento, se sostiene la fecha, desde AFA no descartan que se tenga que mover la misma por cuestiones logísticas y por el calendario apretado de Boca.

Esto sucede por las instancias de playoffs del Torneo Clausura, ya que el fin de semana anterior al 2/12 se jugarán los cuartos de final y al siguiente las semifinales. Platense no supone un inconveniente, ya que quedó eliminado en fase de liga, pero Boca todavía puede conseguir la clasificación a ambas instancias.

Por ese motivo, está sobre la mesa la posibilidad de cambiar la fecha de la final, cuando faltan poco más de dos semanas para el duelo definitivo entre los de Martín Palermo y el Xeneize.

Boca se metió en la final de la Copa Argentina

Boca se metió en la final de la Copa Argentina

Respecto a sede, pican en punta Mendoza y Rosario. El Malvinas Argentinas y el Gigante de Arroyito le ganan la pulseada al Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Kempes, en Córdoba, no corre como opción por compromisos extradeportivos.

El mensaje de Platense tras la clasificación de Boca

El Calamar se había convertido en el primer finalista luego de superar por penales a Atlético Tucumán el pasado 28 de octubre. Ahora, el conjunto comandado por Martín Palermo se verá las caras con el Xeneize.

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La reacción de Platense a la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina

Minutos después de la clasificación de Boca, Platense se pronunció en sus redes sociales oficiales.“¡Rival confirmado! Platense jugará la final de la Copa Argentina ante Boca Juniors. ¡Dale Calamar!”, escribió la cuenta del Marrón.

El cuadro de la Copa Argentina 2026

Lautaro Tiburzio
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