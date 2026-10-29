Boca hoy: Blanco recuperado, la posible formación ante River y más

A falta de tres días para el Superclásico ante River, Boca continúa con la preparación y el entrenador Rodolfo Arruabarrena recibió una buena noticia, debido a que Lautaro Blanco se reincorporó a la par del grupo. Además, el DT espera por otro lesionado.

Arruabarrena recuperó a Lautaro Blanco y espera por otro lesionado

En La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, Boca recibe a River en una nueva edición del Superclásico, con el objetivo de lograr una victoria que lo deje a un paso de consagrarse campeón de la tabla anual y así encaminar el boleto a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

De cara a este importante encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, se encuentra a la espera de distintos futbolistas lesionados, para determinar si podrán estar presentes dentro de la lista de convocados, o si bien seguirán marginados de la lista.

Carlos Tevez dio detalles de su despedida en La Bombonera

A principios de septiembre, Carlos Tevez anunció su tan ansiada despedida como futbolista, pese a que su retiro como profesional se dio en 2021. Cinco años después, el Apache volverá a La Bombonera calzándose los botines para su último adiós como jugador.

El evento masivo se dará el domingo 20 de diciembre, cuando ya todos los campeonatos del fútbol argentino habrán llegado a su fin. Entre la extensa lista de invitados que tendrá Tevez en su despedida, en las últimas horas confirmó la presencia de tres gigantes: Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Rio Ferdinand.

La posible formación de Boca para el Superclásico

Faltan tres días para una edición del Superclásico que promete no ser solamente uno más. Es que Boca llega en un contexto inmejorable, ya que se encuentra como líder de la tabla anual clasificado a los playoffs del Clausura, en la final de la Copa Sudamericana y semis de la Copa Argentina.

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Además, quedó con saldo positivo en los últimos dos cruces ante River, por lo que parte como el claro favorito a quedarse con el triunfo en La Bombonera. Para dicho compromiso, el Vasco Arruabarrena no tiene grandes dudas en el armado de 11 inicial.