Carlos Tevez dio detalles de su despedida en La Bombonera: “Messi y Riquelme van a jugar”

El Apache habló con Rio Ferdinand, uno de los invitados a su fiesta, y dio detalles referidos a quienes irán y cómo se disputará el partido.

A principios de septiembre, Carlos Tevez anunció su tan ansiada despedida como futbolista, pese a que su retiro como profesional se dio en 2021. Cinco años después, el Apache volverá a La Bombonera calzándose los botines para su último adiós como jugador.

El evento masivo se dará el domingo 20 de diciembre, cuando ya todos los campeonatos del fútbol argentino habrán llegado a su fin. Entre la extensa lista de invitados que tendrá Tevez en su despedida, en las últimas horas confirmó la presencia de tres gigantes: Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Rio Ferdinand.

En el podcast del defensor inglés que estará en La Bombonera, el Apache dio detalles de su despedida: “Vamos a jugar Boca contra mis mejores amigos, vos (Ferdinand) estás invitado. Vamos a ver si armamos el equipo que decíamos recién. Messi y Riquelme van a jugar“, reveló Tevez.

Lo cierto es que, más allá de la confirmación oficial de Carlitos, desde Infobae revelaron más detalles al respecto. Además de Messi, Ferdinand y Riquelme, también estarán presentes Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar. Kun Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta, Cuchu Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

🔥🇸🇪 "RIQUELME Y MESSI VAN A JUGAR EN MI DESPEDIDA"



🎙Junto a Rio Ferdinand, Carlos #Tevez habló por primera vez tras oficializar su despedida y confirmó la presencia de Juan Román #Riquelme y Lionel #Messi, ambos como jugadores.



ℹ️ El partido será entre "#Boca" y "Amigos de… pic.twitter.com/ti1McQioCi — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 29, 2026

Entre las cuestiones que no están confirmadas, pero que Tevez espera como ideales, la intención es que Roberto Mancini y Carlos Bianchi sean los dos entrenadores. Los futbolistas que aún no le respondieron, pero que podrían estar presentes son Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Pocho Lavezzi, Park-Ji Sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney.

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Respecto a personajes fuera del fútbol, Infobae destacó la posibilidad de contar con Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro, ambos reconocidos hinchas de Boca. Y en lo que respecta a la música y el show, la Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno serían los encargados del evento que llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”.

Los números de Carlos Tevez en Boca

Desde su debut el 21 de octubre de 2001 hasta mediados de 2021, Carlos Tevez disputó un total de 279 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso, convirtió 94 goles y repartió 56 asistencias. Además, conquistó 11 títulos: Copa Libertadores 2003, Intercontinental 2003, Sudamericana 2004 en el plano internacional y en lo doméstico ganó Campeonato 2003, 2015, 2017, 2018, 2020, Copa Argentina 2015, Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga 2020.