Ante la negativa del Millonario, la rueda de prensa quedó oficialmente cancelada y hubo comunicado por parte de la LPF.

Ya es un hecho: no habrá conferencia de prensa en la previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Tras la decisión del Millonario de no acudir, la Liga Profesional emitió un comunicado en el que confirmó la cancelación de la misma y apuntó contra el club de Núñez.

El comunicado fue titulado como “River se bajó de la conferencia” y cierra con la frase: “La Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es “rivales, no enemigos””.

Stefano Di Carlo, presidente de River (Foto: Prensa River)

El comunicado completo de la Liga Profesional

Con el Superclásico en el horizonte del Torneo Mercado Libre Clausura 2026, el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual #ConferenciaLPF previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario.

Al igual que en todos los torneos, este evento se venía trabajando desde hacía varios meses: se trata de un compromiso habitual que todos los clubes asumen al inicio de cada temporada, especialmente en el caso de los clásicos, y algo que se realiza desde hace varios años e incluso está reglamentado y aprobado por todas las instituciones.

En esta ocasión, incluso, se había planteado la posibilidad de que asistieran los directores técnicos de ambas instituciones, pero ante la falta de definición por lado del Millonario y para continuar con el normal desarrollo y logística del evento, se decidió avanzar con la habitualidad de la asistencia de los capitanes del plantel. Incluso así, River no dio más respuestas al respecto.

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Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios.

Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es “rivales, no enemigos”.

En síntesis

Se canceló la conferencia de prensa previa al Superclásico entre Boca y River .

previa al Superclásico entre y . La Liga Profesional confirma cancelación y emite comunicado señalando a River .

confirma cancelación y emite comunicado señalando a . River Plate decidió no participar de la #ConferenciaLPF a menos de 24 horas.