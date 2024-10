Boca ultima detalles para el partido del próximo fin de semana ante Argentinos Juniors, con Mariano Herrón haciéndose cargo como DT interino. Mientras tanto, Juan Román Riquelme está a la espera de Fernando Gago, que debe resolver su salida de Chivas para convertirse en el nuevo entrenador.

En México solo se habla de la inminente partida de Pintita, que no da declaraciones y solo pone el foco en el clásico del sábado ante Atlas. Mientras tanto, periodistas y hasta uno de sus jugadores se refirieron a esta situación. A continuación, todo lo que tenés que saber en este jueves 3 de octubre.

Gago se acerca a Boca

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, definió a Gago como el sucesor de Diego Martínez tras su renuncia luego de la última derrota ante Belgrano. No obstante, lo que debía negociarse es su salida del conjunto mexicano debido a su contrato vigente (vence en diciembre, aunque tiene cláusula de renovación).

En Boca esperan por Gago, pero hay una necesidad de que llegue lo antes posible. Este no es un punto menor, ya que la intención del DT es lograr una salida elegante, algo que no es fácil debido a cómo se tomó la noticia del interés del Xeneize. Qué dicen en México.

Una figura de Chivas aseguró que Gago no irá a Boca

Mientras Boca busca destrabar la desvinculación de Fernando Gago de Chivas de Guadalajara para que asuma cuanto antes como reemplazo de Diego Martínez, un jugador del equipo mexicano aseguró que el propio entrenador le dijo al plantel que no se marchará.

Se trata de Antonio Briseño, todo un baluarte de la defensa del club tapatío, quien dijo estar convencido de que todo lo que se dice en la prensa, tanto en Argentina como en México, no son más que conjeturas y rumores periodísticos. “Son esas pequeñas cosas que siempre han pasado. En Chivas, si se mueve cualquier cosa, hay una nota. Nosotros no nos enfocamos en qué sale y qué no. La verdad nos da lo mismo”, dijo en diálogo con TV Azteca.

Un integrante del cuerpo técnico de Diego Martínez reveló el verdadero motivo de su salida de Boca

Mientras desde el Xeneize ya ultiman detalles para dar con Fernando Gago como su reemplazante, en las últimas horas un integrante del CT de Diego Martínez rompió el silencio y habló sobre lo que fue el ciclo al mando de Boca, así como también el motivo principal por el que dispusieron su salida del club.

Adrián González, ayudante de campo de DM junto a Christian Bardaro, habló con el periodista Alexis Dassie y se refirió a lo que fue su paso por Boca: “El balance para nosotros como cuerpo técnico fue muy bueno. Fue una gran experiencia volver al club en el que me formé, donde llegué con sólo 12 años y me formé como persona y futbolista“.