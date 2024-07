Este miércoles 10 de julio, Boca arrancó a transitar la semana previa al repechaje de la CONMEBOL Sudamericana ante Independiente del Valle. Faltan solo 7 días para el choque de ida en Ecuador y Diego Martínez empieza a armar el XI para ir a buscar los octavos de final.

Entre las últimas novedades aparece el interés concreto por Carlos Palacios y la postura de Colo-Colo. Además, desde la MLS parecen haberle bajado el pulgar a Luca Langoni tras haber conocido el valor de su ficha. A continuación, todo lo que tenés que saber en el club de la Ribera.

La postura de Colo Colo ante el interés de Boca por Carlos Palacios

Carlos Palacios podría ser el cuarto refuerzo de Boca. (Foto: Getty Images)

A lo largo de las últimas horas, desde La Ribera retomaron los contactos con los directivos del Cacique para poder incorporar a Palacios, que estudia cambiar de aire en este período de incorporaciones. Pero además, se conoció la postura que adoptaron del otro lado de la Cordillera de los Andes.

“Jorge Almirón, DT del Cacique, no pondrá trabas si la oferta es buena para el club”, aseguró el periodista de Bolavip, Germán García Grova, por medio de sus redes sociales. Incluso, brindó detalles al respecto de la cantidad de dinero que deberá desembolsar Boca para sumar al futbolista: 4.5 millones de dólares netos, que es el importe de la cláusula de rescisión.

La MLS no contratará a Langoni

Luca Langoni no irá a la MLS. (Foto: Prensa Boca)

Finalmente, parece que Luca Langoni no se irá a la MLS. Luego de haberse dado a conocer el interés concreto de New England Revolution, el Xeneize dio a conocer cuánto pretende para desprenderse del delantero y el monto no convence al club estadounidense.

El conjunto norteamericano había ofrecido 6 millones de dólares a cambio del 75% del pase, pero el club de la Ribera respondió que pretendía al menos 7 millones libres de impuestos. Al no haber acuerdo, se dieron por finalizadas las charlas. Al menos por ahora…