Boca hoy: Paredes a la par, el estado del Maracaná y más

Boca se prepara para el compromiso más importante del semestre, en el que tendrá que vencer a Vasco da Gama para meterse en la final de la Copa Sudamericana. En este sentido, Arruabarrena recibió una buena noticia ya que Paredes entrenó a la par del grupo.

Paredes entrenó a la par del grupo y sería titular frente a Vasco da Gama

Hace poco más de una semana, en el empate de Boca Juniors como visitante de Instituto de Córdoba, Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, lo que se tradujo en una pésima noticia para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena teniendo en cuenta los múltiples objetivos del presente semestre.

Sin embargo, el experimentado mediocampista central, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, comenzó un trabajo especial para poder volver a las canchas lo más rápido posible. Y lo cierto es que, más allá de que se esperaba que esté por lo menos tres semanas inactivo, está cada vez más cerca de volver.

La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Vasco da Gama vs. Boca

Se define el primer finalista de la Copa Conmebol Sudamericana. Tras el 1 a 0 obtenido en la ida, Vasco da Gama recibe a Boca en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con el objetivo de hacer valer este buen resultado y meterse en el duelo definitorio del certamen.

En este contexto, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que realice un pronóstico sobre este partido para determinar al primer finalista de la Copa Sudamericana. Finalmente, el resultado fue contundente: Boca ganará 2 a 1 y se quedará con el boleto en la definición por penales.

El llamativo estado del campo de juego del Maracaná

Luego de caer 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, en búsqueda del primer boleto a la gran final que se disputará en Barranquilla.

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Tras varios idas y vueltas, finalmente este partido se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, debido a que el São Januário no cumple con los requisitos de Conmebol. De cara al mismo, se está haciendo un importante trabajo en el campo de juego para que llegue al 100%.

Las camisetas confirmadas para el partido ante Vasco

El día previo al compromiso ante Vasco da Gama, Conmebol oficializó la camiseta que utilizará Boca. A diferencia de la ida, esta vez jugará con la casaca alternativa, en la que predomina el blanco, con vivos azules y amarillos de manera horizontal.

Vasco, por su parte, irá con la indumentaria tradicional. Su camiseta será negra, con la franja blanca característica. Su arquero, irá con la casaca verde, mientras que Álvaro Montero repetirá la amarilla.