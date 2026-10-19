La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Vasco da Gama vs. Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana

La IA de Gemini dio su pronóstico para el duelo que se disputará en el Maracaná.

Se define el primer finalista de la Copa Conmebol Sudamericana. Tras el 1 a 0 obtenido en la ida, Vasco da Gama recibe a Boca en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro con el objetivo de hacer valer este buen resultado y meterse en el duelo definitorio del certamen.

Para este encuentro, el elenco local tendrá una baja sensible debido a que no podrá contar con el colombiano Andrés Gómez, quien fue expulsado en la ida luego de una discusión con el árbitro Piero Maza. En su lugar podría ingresar Tché Tché o Marino Hinestroza.

Boca, por su parte, recibió la buena noticia de que Leandro Paredes respondió de buena manera en los entrenamientos, por lo que formó parte de la lista de convocados y cuenta con chances de ir desde la partida para ayudar a su equipo a dar vuelta la serie y así meterse en una nueva final continental.

En este contexto, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google que realice un pronóstico sobre este partido para determinar al primer finalista de la Copa Sudamericana. Finalmente, el resultado fue contundente: Boca ganará 2 a 1 y se quedará con el boleto en la definición por penales.

El pronóstico de la IA en Vasco da Gama vs. Boca

Resultado Final Simulado: Vasco da Gama 1 – 2 Boca Juniors (Boca avanza 4-3 en la tanda de penales)

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 25): Vasco golpea primero y estira la ventaja en el global. Tras una proyección veloz de Cuiabano por el sector izquierdo, el lateral mete un centro rasante al corazón del área que encuentra a Bruno Duarte anticipando la marca de Facundo Herrera para definir cruzado ante la estirada de Álvaro Montero.

Vasco golpea primero y estira la ventaja en el global. Tras una proyección veloz de Cuiabano por el sector izquierdo, el lateral mete un centro rasante al corazón del área que encuentra a Bruno Duarte anticipando la marca de Facundo Herrera para definir cruzado ante la estirada de Álvaro Montero. 1-1 (Minuto 58): El equipo de Rodolfo Arruabarrena reacciona en el complemento adelantando sus líneas. Leandro Paredes rompe la presión con un pase entrelíneas magistral para Carlos Palacios; el atacante elude la salida de Robert Renan en la puerta del área y saca un derechazo letal contra el palo izquierdo de Léo Jardim para igualar las cosas.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena reacciona en el complemento adelantando sus líneas. Leandro Paredes rompe la presión con un pase entrelíneas magistral para Carlos Palacios; el atacante elude la salida de Robert Renan en la puerta del área y saca un derechazo letal contra el palo izquierdo de Léo Jardim para igualar las cosas. 1-2 (Minuto 87): Gol agónico de Boca para forzar los penales. Con el local replegado protegiendo la ventaja global, Lautaro Blanco saca un centro teledirigido desde tres cuartos de cancha y Enner Valencia gana en las alturas en el punto penal, clavando un cabezazo letal que vence a Léo Jardim y silencia al estadio.

El desarrollo de la tanda de penales (Boca 4 – 3 Vasco da Gama):

Ronda 1: Bruno Duarte (Vasco) patea fuerte al medio y convierte (1-0) . Leandro Paredes (Boca) abre el pie con clase al palo derecho y empata (1-1) .

Bruno Duarte (Vasco) patea fuerte al medio y convierte . Leandro Paredes (Boca) abre el pie con clase al palo derecho y empata . Ronda 2: Thiago Mendes (Vasco) saca un derechazo seco y cruzado (2-1) . Enner Valencia (Boca) engaña por completo al arquero y asegura al palo opuesto (2-2) .

Thiago Mendes (Vasco) saca un derechazo seco y cruzado . Enner Valencia (Boca) engaña por completo al arquero y asegura al palo opuesto . Ronda 3: Alan Lescano (Vasco) busca colocar su remate contra la base del poste, pero Álvaro Montero se arroja sobre su izquierda y contiene el disparo (2-2) . Carlos Palacios (Boca) intenta asegurar con potencia, pero Léo Jardim adivina la intención y despeja con la palma cambiada (2-2) .

Alan Lescano (Vasco) busca colocar su remate contra la base del poste, pero Álvaro Montero se arroja sobre su izquierda y contiene el disparo . Carlos Palacios (Boca) intenta asegurar con potencia, pero Léo Jardim adivina la intención y despeja con la palma cambiada . Ronda 4: Santiago Sosa (Vasco) define con frialdad al ángulo superior izquierdo (3-2) . Santiago Ascacíbar (Boca) toma poca carrera y saca un bombazo inatajable al techo del arco (3-3) .

Santiago Sosa (Vasco) define con frialdad al ángulo superior izquierdo . Santiago Ascacíbar (Boca) toma poca carrera y saca un bombazo inatajable al techo del arco . Ronda 5: Cuiabano (Vasco) asume la responsabilidad del quinto tiro, pero la presión le pesa y su remate se estrella en el travesaño (3-3). Lautaro Blanco (Boca) acomoda la pelota para el tiro decisivo, remata de zurda fuerte y cruzado, y sella el 4-3 definitivo para meter al Xeneize en la final continental.