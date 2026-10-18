Se ilusiona Boca: Paredes entrenó a la par del grupo y sería titular frente a Vasco da Gama

El referente del elenco Xeneize sigue evolucionando favorablemente y estaría desde el arranque el próximo martes en Río de Janeiro.

Hace poco más de una semana, en el empate de Boca Juniors como visitante de Instituto de Córdoba, Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, lo que se tradujo en una pésima noticia para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena teniendo en cuenta los múltiples objetivos del presente semestre.

Sin embargo, el experimentado mediocampista central, campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, comenzó un trabajo especial para poder volver a las canchas lo más rápido posible. Y lo cierto es que, más allá de que se esperaba que esté por lo menos tres semanas inactivo, está cada vez más cerca de volver.

Según pudo saber BOLAVIP, este domingo, el exjugador de la Roma, entre otros equipos, hizo una parte del entrenamiento del combinado Xeneize a la par del grupo. Esto fue a modo de prueba por parte del cuerpo técnico de Arruabarrena y también del equipo médico. Y, más allá de que existían algunos temores, el volante respondió bien.

Ahora, mientras Boca comenzó su traslado rumbo al territorio brasileño, se aguardará por el entrenamiento de este lunes, el cual será el último antes del partido de vuelta frente a Vasco da Gama por las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana. Allí, Paredes volverá a ser analizando de forma minuciosa.

Leandro Paredes, el capitán de Boca. (Foto: @LeoParedes20)

En ese contexto, de no mediar imprevistos o complicaciones de último momento, se espera que Paredes, de 32 años de edad, esté desde el arranque en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Naturalmente, en ese caso, se lo irá siguiendo de cerca para ver cómo responde y si puede completar los 90 minutos o si tiene que salir antes de tiempo.

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No es un detalle menor que, el martes pasado, Boca recibió al propio Vasco da Gama en la Bombonera de Buenos Aires y cosechó una dura derrota por 1-0, por lo que quedó en jaque y sin ningún tipo de margen de error pensando en la resolución de la serie. Por ello es que se tomó la determinación de apurar y arriesgar a Paredes.

Esta decisión también contempla la proximidad del Superclásico contra River Plate del próximo domingo 1 de noviembre. En primera instancia, la reaparición de Paredes se enfocó en dicho partido frente al conjunto Millonario, pero la derrota por la Copa Sudamericana generó que los plazos sean todavía más cortos para el volante.

Cuándo se juega Vasco vs. Boca

El partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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DATOS CLAVE

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el empate ante Instituto.

Boca cayó 1-0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de semifinales.

El volante de 32 años apunta a ser titular el martes 20 de octubre.