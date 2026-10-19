El llamativo estado del campo de juego del Maracaná a horas del partido entre Vasco da Gama y Boca por Copa Sudamericana

Luego de caer 1 a 0 en la ida disputada en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana, en búsqueda del primer boleto a la gran final que se disputará en Barranquilla.
Tras varios idas y vueltas, finalmente este partido se disputará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, debido a que el São Januário no cumple con los requisitos de Conmebol. De cara al mismo, se está haciendo un importante trabajo en el campo de juego para que llegue al 100%.
Es que, comenzó a implementarse un tratamiento especial con lámparas de luz artificial para estimular el crecimiento del pasto para que llegue en óptimas condiciones al compromiso del martes, debido a la gran cantidad de partidos que recibió en el último tiempo.
El motivo de la implementación de estas lámparas se debe a que buscan compensar la falta de luz solar directa en las zonas que necesitan mayor atención y así favorecer la actividad fisiológica del césped para que pueda recuperarse en un tiempo menor al esperado.
O gramado do Maracanã já está sendo preparado para receber Vasco x Boca Juniors depois de amanhã.— newscolina (@newscolina) October 18, 2026
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Cabe destacar que este será el tercero de los cuatro partidos que recibirá el Maracaná en un lapso de ocho días. El primero se dio el pasado miércoles, con la derrota de Fluminense ante Palmeiras. El domingo, el Flu volvió a jugar, esta vez contra Santos, con nueva derrota por el Brasileirao.
Tras estos dos partidos, el Maracaná primero será sede de la definición entre Vasco da Gama y Boca, mientras que el próximo jueves se disputará allí la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes, quienes empataron sin goles en la ida.
Conmebol confirmó el árbitro de la vuelta entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Sudamericana
Datos clave
- Boca visitará a Vasco da Gama en el Maracaná por la semifinal de la Sudamericana.
- El campo de juego recibe un tratamiento con lámparas para acelerar la recuperación del césped.
- El estadio Maracaná albergará cuatro partidos en un lapso de solo ocho días.