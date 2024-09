Al regreso de Paulo Dybala a la Selección Argentina no le faltaron los condimentos especiales, porque además de recibir la camiseta con el número 10 que dejó vacante Lionel Messi para la presente fecha de Eliminatorias, con la que marcó el gol que decretó el 3-0 definitivo sobre Chile en el Estadio Monumental, le añadió una frase que redobló el cariño que los hinchas de Boca sienten por él.

“Más bostero que decir piel rara”, escribió un usuario de X después que La Joya evitara intencionalmente la referencia a “piel de gallina” para referirse a las sensaciones de estar de nuevo defendiendo la camiseta celeste y blanca tras perderse la última Copa América. Y es que en El Xeneize lo esperan, más pronto o más temprano, sabiendo no solo que es un hincha confeso sino que además tendría acordado con Leandro Paredes que ambos regresarán desde Europa para jugar en Boca.

Quien no e mostró tan entusiasmado con esa posibilidad, sin embargo, fue su suegro Osvaldo Sabatini, confeso hincha del Millonario. “Siempre lo jodo a Paulo con que tiene una zurda mágica para jugar en River. Él tiene la ilusión de seguir jugando en Europa. Paredes le taladra la cabeza. Yo le dije que si viene a jugar a Boca va a haber un problema serio en la familia”, dijo el padre de Oriana en diálogo con Radio Mitre.

Más allá de sus deseos personales y de las especulaciones externas, Ova dijo que es poco probable que la vuelta del delantero al fútbol argentino, donde defendió la camiseta de Instituto de Córdoba antes de dar el salto al Palermo, pueda darse en los próximos años. “Me parece que no vuelve al fútbol argentino. Todavía tiene dos años en la Roma y si sigue jugando bien lo van a seguir buscando de Europa”.

Este martes, para la visita de la Selección Argentina a Colombia en Barranquilla, desde las 17.30, Paulo Dybala volvería a iniciar en el banco de suplentes, esperando la chance de ingresar como relevó para seguir aportando al equipo tras el gol que se anotó el pasado viernes en el Estadio Monumental.

Emoción en la familia por la vuelta

Osvaldo Sabatini también expresó cómo se vivió en la familia de Oriana Sabatini, su flamante esposa, el regreso a la Selección Argentina con gol incluido. “Nos emocionamos con la convocatoria. Nos pusimos tristes porque no fue a la Copa América. Me alegré mucho por verlo con la 10. Es un pibe que no baja los brazos, entrena hasta cuando está de vacaciones”, señaló.

La probable formación de Argentina para visitar a Colombia

Sin Paulo Dybala entre los titulares y con algunas dudas todavía por despejar, Lionel Scaloni tendría decidido saltar al terreno de juego en Barranquilla con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Marcos Acuña, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes, Nicolás González o Gio Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.