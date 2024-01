Boca ya perdió a uno de sus mejores futbolistas, como fue el caso de Valentín Barco, quien se marchó hacia Brighton and Hove Albion tras haber abonado la cláusula de rescisión fijada en 10 millones de dólares. Pero como el trabajo que se está llevando a cabo en inferiores ha dado varios frutos, ahora podrían perder a otra joya.

Claro, el hecho de potenciar a los juveniles provoca este tipo de situaciones. Por más que el Xeneize disfrute de la materia prima, desde Europa vienen con muchísimo dinero dispuestos a quedarse con lo mejor del fútbol argentino. Y Juan Román Riquelme ya está al tanto de que hay un jugador que posee Diego Martínez que se encuentra en el radar de 5 equipos europeos.

Según indicó el periodista Ekrem Konur, quien se dedica exclusivamente al mercado de pases en Europa, a Equi Fernández lo están siguiendo de cerca los grupos de scouting que poseen equipos como Arsenal, Brighton and Hove Albion, Girona, Sevilla y Benfica . Y sin duda alguna, en Boca se preocupan muchísimo porque no quieren perderlo.

Más allá de que, hasta el momento, no hubo una propuesta formal para quedarse con Fernández, desde el club de La Ribera no quieren desprenderse fácilmente del mediocampista de 21 años que se encuentra disputando el Preolímpico de Venezuela con la Selección Argentina Sub-23, dirigida por Javier Mascherano. ¿Abonarán la cláusula de rescisión y a Riquelme lo dejarán sin chance alguna o será dirigido por Martínez?

Alexis Mac Allister recomendó a Equi Fernández cuando aún estaba en Brighton and Hove Albion

El volante campeón del mundo y con pasado en Boca, cuando se encontraba en Brighton and Hove Albion, fue consultado sobre qué jugador del fútbol argentino se llevaría al conjunto inglés, a lo que sin vueltas respondió el nombre del juvenil xeneize: “Si me preguntas por mi estilo, un jugador que me gusta mucho es Equi Fernández. Tiene las condiciones de llegar a Europa algún día. Entiende mucho el juego, está siempre preparado para recibir la pelota, juega con la dos piernas, puede jugar de cinco, de interno… tiene condiciones muy muy buenas“, expresó el hoy volante de Liverpool.

¿Cuánto vale el pase de Equi Fernández?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el pase de Equi Fernández está valuado en 8 millones de dólares, aunque desde Boca piden una cifra superior. Además, tiene contrato vigente con la institución hasta el 31 de diciembre del 2025. En su vínculo, su cláusula de rescisión es de 25 millones de euros.

Otro equipo de Europa que quiere a Equi Fernández

Más allá de que Arsenal, Brighton and Hove Albion, Girona, Sevilla y Benfica, a Equi Fernández lo siguen de cerca desde AC Milán. De hecho, en La Gazzetta dello Sport sostuvieron que octubre de 2023 hubo emisarios del Rossoneri que viajaron hacia Argentina para observar al volante de Boca.