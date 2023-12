La chance de clasificar a la Copa Libertadores 2024 vuelve a aparecer para Boca luego de los últimos acontecimientos trascendidos en Brasil. Es que FIFA y CONMEBOL enviaron una carta a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en donde “insisten enérgicamente” con que no se lleven a cabo elecciones a presidente. Cabe recordar que la Justicia de Brasil sacó del cargo a Ednaldo Rodrigues hace algunos días. Si continúan con estos planes, los organismos podrían suspender a la entidad brasileña y, por ende, perjudicar a sus clubes.

La situación del fútbol brasileño ya tiene toda la atención de la FIFA y de CONMEBOL. El comunicado en conjunto que sacaron en las últimas horas advierte a la CBF de que cualquier decisión que se tome sin autorización de las entidad mundial y de la sudamericana podría llevar a duras consecuencias que, incluso, podrían afectar a los clubes. En este sentido, Boca Juniors se puede beneficiar si los equipos brasileños no juegan la Copa Libertadores 2024.

La Confederación Brasileña recibió el pasado 24 de diciembre una carta con las firmas de Kenny Jean-Marie, desde la FIFA y Monserrat Jiménez Granda, de CONMEBOL, de acuerdo al medio brasileño UOL Esporte. Lo llamativo es que fue dirigida al ex secretario general de la CBF, Alcino Reis, recientemente destituido. Por lo cual, los organismos no reconocen al actual presidente interino, José Perdiz, quien tomó el cargo tras la destitución de Ednaldo Rodrigues.

Las entidades mundial y sudamericana del fútbol profesional, a su vez, informaron que llegará a Brasil una comitiva con dirigentes para la semana del 8 de enero. El objetivo será reunirse con las partes interesadas del caso, a fin de conocer los pasos a seguir por parte de dichos organismos para que la CBF se adecúe y evite una posible suspensión.

La carta de la FIFA y la CONMEBOL a la Confederación Brasileña de Fútbol

La carta que FIFA y CONMEBOL firmaron y enviaron a la Confederación Brasileña de Fútbol dice: “Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía“.

“La FIFA y la CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión“, agrega.

“A este respecto, y en aras del orden, también nos gustaría señalar que si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida“, finaliza.

¿Por qué esta carta puede beneficiar a Boca con una posible clasificación a la Copa Libertadores 2024?

La desafiliación de la CBF llevaría a que todos sus clubes miembro queden automáticamente descalificados de todas las competencias internacionales que organice FIFA. Por lo tanto, todos los equipos brasileños quedarían fuera de las Copas Libertadores y Sudamericana, por ser un torneo organizado por esta entidad.

Ante esto, CONMEBOL debería reorganizar el torneo y Boca Juniors podría tener chances de ocupar el lugar de Fluminense. Al haber sido subcampeón de la edición 2023 de la Copa Libertadores, el ‘Xeneize’ ganaría el cupo que perdería el ‘Flu’, vigente campeón.

Aún así, el camino es largo para que Boca pueda jugar la Libertadores. En primer lugar, en Brasil debe continuar todo el escándalo alrededor de la Confederación Brasileña. En segundo, este organismo debe desobedecer a FIFA, a fin de que éste decida suspenderlo y, posteriormente, desafiliarlo.

Una vez que esto ocurra, CONMEBOL deberá tomar una decisión respecto a cómo reorganizará tanto las Copas Libertadores como Sudamericana. Si decide que las plazas de los clubes brasileños sean ocupadas por otros equipos, Boca tendría prácticamente asegurado su lugar por la ausencia del campeón Fluminense.

¿Por qué la CBF fue advertida por FIFA y CONMEBOL? El escándalo alrededor del fútbol brasileño

El fútbol brasileño está envuelto en una guerra por el poder con la Justicia de por medio interviniendo la Confederación Brasileña de Fútbol. El diario O Globo reveló hace algunas semanas que la 21ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro destituyó del cargo de presidente a Ednaldo Rodrigues.

La demanda contra Rodrigues llegó de parte de los dirigentes opositores Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira (ambos ex presidentes de la CBF). Rodrigues llegó al poder luego de haber sido elegido presidente interino y, tras llegar a un Acuerdo con el Ministerio Público de Río de Janeiro, se presentó como candidato. Para la Justicia, este Acuerdo fue ilegal, ya que el Ministerio Público no tendría facultad para interferir en los asuntos de la CBF.

Así como Ednaldo Rodrigues fue destituido, también salieron de sus cargos otros dirigentes. Como nuevo presidente interino apareció José Perdiz, actual mandamás del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), quien no es reconocido por FIFA ni CONMEBOL. En tanto, Rodrigues buscó apelar la decisión de la Justicia, pero no obtuvo resultados.

De hecho, buscando la apelación, Ednaldo Rodrigues llegó a argumentar que si la Justicia seguía interviniendo en los asuntos de la CBF, corría el riesgo de ser suspendida por FIFA. Dicha advertencia se materializó en la carta publicada este 24 de diciembre.

La decisión judicial, hasta antes de este nuevo comunicado de FIFA y CONMEBOL, pedía realizar elecciones en la CBF para el mes de enero. En este sentido, Ednaldo Rodrigues está buscando apoyo en las distintas asociaciones para volver a candidatearse y ser nuevamente presidente legítimo, pero la oposición busca impedirlo tras lograr su destitución.