La mirada en todo Boca está puesta en el conflicto por las elecciones sin fecha para su realización y en el futuro futbolístico del club con la chance para Diego Martínez o Martín Palermo como próximo entrenador. Sin embargo, en Brasil, el escándalo provocado en las últimas horas en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) con la intervención de la Justicia y la destitución de Ednaldo Rodrigues puede ilusionar al ‘Xeneize’ con una inesperada e hipotética clasificación a la Copa Libertadores 2024 por una posible descalificación a Fluminense y los equipos brasileños por parte de la FIFA. ¿El Mundial de Clubes? Descartado, sólo por falta de tiempo.

Las últimas semanas han sido catastróficas puertas adentro de Boca. La Justicia sigue sin dar una definición sobre la situación de las elecciones y los socios reclaman que el acto electoral se lleve a cabo cuanto antes. Es que lo deportivo afecta: hoy el primer equipo no tiene entrenador, pese a que los jugadores están de vacaciones. Se espera un nuevo conductor luego de un final de temporada desilusionante por los fallos de Jorge Almirón y la falta de capacidad de los jugadores para reponerse anímicamente.

Boca perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense en lo que supuso el golpe más fuerte al club desde aquella fatídica final en Madrid ante River (justamente, hoy se cumplen cinco años de aquel momento). A esta definición perdida, se le suma la eliminación de la Copa Argentina a manos de Estudiantes de La Plata en semifinales y el hecho de que ni siquiera llegó a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Y como si esto fuera poco, el ‘Xeneize’ tampoco clasificó a la Libertadores 2024, aunque eso puede cambiar.

Es que la situación en el fútbol brasileño y el escándalo alrededor de la CBF le puede dar una inesperada clasificación a la próxima Libertadores. Boca se mantiene completamente al margen de esto producto de su situación institucional por la indefinición respecto a las elecciones. Sin embargo, una decisión de FIFA podría cambiar rotundamente su planificación para 2024.

¿Qué pasa en Brasil? El conflicto en la CBF y la destitución de su presidente

En las últimas horas, se conoció la noticia de la destitución de Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. La decisión llegó por parte de los jueces de la 21ª Sala de Derecho Privado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. A su vez, asumió un interventor, José Perdiz, actual mandatario del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD). Como presidente interino, tiene 30 días para llevar adelante unas nuevas elecciones.

¿Por qué Rodrigues fue destituido? Existe una guerra de poderes en el fútbol brasileño que data desde 2017, momento en el que Marco Polo del Nero era el presidente de la CBF. Tal como explicó Infobae, fue en aquel año cuando intervino el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro para denunciar que las elecciones de este organismo no contaban con la participación de los clubes. A partir de esto, una Asamblea General en la Confederación permitió el cambio de reglas en el acto electoral.

Esto ya supone un conflicto de intereses, pero lo que explotó todo fue la denuncia que recayó sobre el presidente Rogério Caboclo en 2021. Fue suspendido debido a una duras acusaciones por acoso sexual. Con el cambio en las reglas de las elecciones, la Corte de Río de Janeiro dio por nulo el acto electoral que designó a Caboclo como presidente en 2019. Allí fue que empezó a emerger la figura de Ednaldo Rodrigues, designado mandatario interino de la CBF.

A comienzos de 2022, Rodrigues firmó un acuerdo con el Ministerio Público de Río de Janeiro para definir las reglas electorales. En abril de 2023, ganó las elecciones para convertirse de forma definitiva en el presidente de la CBF con amplia mayoría. No obstante, muchos cuestionaron la legitimidad de este acuerdo, debido a que esto permitió que Rodrigues pueda presentarse a la elección.

El pasado 7 de diciembre de este año, la Justicia decidió sacar a Rodrigues del cargo de presidente de la CBF, ya que definió como ilegal ese acuerdo firmado con el Ministerio Público de Río de Janeiro, según reveló O Globo. La denuncia contra el mandatario llegó de parte de Marco Polo del Nero, el mencionado ex presidente de la Confederación, y Ricardo Teixeira.

La realidad es que esta demanda llega en medio de un mal momento para Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación. Los malos resultados de la selección de Brasil tras perder ante Colombia, Uruguay y Argentina (ésta última, la primera derrota como local en la historia de las Eliminatorias) y la indefinición en el puesto de técnico de la ‘Verdeamarela’ (Fernando Diniz es el interino, aunque Rodrigues quería como principal a Carlo Ancelotti) también influyeron en la desestabilización del mandatario.

¿Qué tiene que ver el escándalo de la CBF con Fluminense? La amenaza de FIFA que podría ayudar a Boca

No obstante, todos estos hechos alrededor de la CBF han sido totalmente pasados por alto por parte de FIFA hasta ahora. Tanto Conmebol como el máximo organismo del fútbol mundial hicieron llegar un comunicado a las oficinas de la Confederación Brasileña en donde destacaron los artículos del estatuto que se están violando por estos momentos en ese país.

Los artículos 14 y 19 del estatuto de FIFA advierten claramente que “si hay una intervención a la entidad o si resuelven sus problemas con intromisión de terceros“, la Confederación en cuestión corre riesgo de ser suspendida. Por eso, hizo llegar este comunicado a la CBF advirtiendo las consecuencias de la intromisión de la Justicia del país.

La CBF, hoy, tiene un interventor (José Perdiz) en una decisión judicial polémica. La FIFA, con esta situación actual, tiene argumentos suficientes para suspender a la Confederación Brasileña de Fútbol. Esto implicaría consecuencias directas para todos los equipos que forman parte de este organismo. Es que cuando se suspende a una Confederación, “todos sus clubes asociados quedan impedidos de participar en competencias organizadas por FIFA“.

Así, Fluminense, como el resto de los equipos brasileños, serían descalificados de cualquier competencia organizada por FIFA, como son, por ejemplo, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores. Aquí es donde Boca puede beneficiarse de toda esta situación que aqueja al fútbol brasileño.

¿Boca puede ilusionarse con el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores 2024?

Boca, al tener condición de subcampeón en la edición 2023 de la Copa Libertadores, podría ser el inmediato beneficiado en caso de que Fluminense (y todos los clubes brasileños) sean descalificados de las competencias de FIFA. Por eso, tal como ha trascendido en los últimos días, tiene con qué ilusionarse, aunque tiene que atravesar varias instancias.

Sin embargo, en lo único en lo que puede soñar realmente, es con estar en la Libertadores 2024. La chance de jugar el próximo Mundial de Clubes, que comienza este martes 12 de diciembre, ya está descartada. Según reveló UOL Esporte, Fluminense ya tiene garantizada su participación en esta competencia pese a toda esta situación que atraviesa la CBF. De hecho, el técnico Fernando Diniz ya definió los jugadores que irán al torneo realizado en Yeda, Arabia Saudita.

No obstante, la situación es distinta en lo que respecta a la participación de los clubes de Brasil en la Copa Libertadores y la Sudamericana del próximo año. FIFA todavía no se ha manifestado. Pero, si llega a suspender a la CBF, eso implicaría que sus equipos ya no puedan jugar el próximo año dichas competencias. Por ende, Boca podría tomar la plaza que deja Fluminense como subcampeón (toma el lugar del campeón), siempre y cuando Conmebol así lo decida.

De todas maneras, es una situación hipotética y donde Boca debe superar varios obstáculos. Si bien FIFA puede llegar a suspender a la CBF, este organismo puede apelar tal decisión argumentando precisamente que se llevará a cabo un nuevo acto de elecciones en los próximos días.

En este sentido, hay antecedentes conocidos en donde FIFA suspendió a una Confederación, aunque revirtieron la decisión a los pocos días (Nigeria y Camerún son algunos ejemplos hace algunos años). Además, Conmebol juega su papel en esto. Si bien se trata de competencias organizadas por FIFA, se lleva todos los beneficios tanto deportivos como económicos.

No es un detalle menor. Para el organismo continental no es lo mismo jugar Libertadores y Sudamericana con o sin equipos brasileños, sobre todo desde el aspecto económico y todo lo que involucra a los derechos de televisación. En este sentido, pese a ponerse del lado de FIFA, Conmebol puede apoyar también a la CBF a fin de resolver su situación institucional.

Por lo cual, con toda esta situación, Boca no se puede ilusionar aún con la Libertadores 2024, más allá de que pueda estar todo dado para que la CBF sea suspendida por FIFA. La competencia vuelve a su actividad en febrero de 2024, según el calendario difundido por la propia Conmebol, y ahí es donde realmente hay que ver cómo está la situación del fútbol brasileño. Sólo entonces se podrá saber la suerte de Boca y los equipos brasileros.