Boca no se da por vencido: los DETALLES de la charla que tuvo Riquelme con Paredes

El mercado de pases está a punto de comenzar, pero en el mundo Boca se empezaron a mover hace algunas semanas. Los integrantes del Consejo de Fútbol que vienen mirando a diferentes futbolistas, estuvieron tanteando a los mismos para poder salir con todo a la hora de incorporar.

Uno de los grandes anhelos que tiene Juan Román Riquelme es poder sumar a Leandro Paredes, como así también sueña con el arribo de Edinson Cavani, Gary Medel y Roger Martínez. Pero con quien viene dialogando con fluidez es con el oriundo de San Justo, que se coronó campeón mundial en diciembre pasado.

Actualmente, el 5 de la Selección Argentina está tratando de definir dónde continuará con su carrera, ya que Juventus no renovó su préstamo y Paris Saint-Germain, dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta. Si bien surgió la posibilidad de que llegara a Galatasaraycomo así también a Inter Miami, no son destinos en los que esté pensando a sus 28 años.

En el mientras tanto, fue el periodista Augusto César quien se refirió a la charla que tuvieron Riquelme y Paredes, dado a que el deseo del Xeneize es poder tenerlo a partir de los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores. “Hace 15 días existió una charla”, aseveró el cronista. Y añadió: “La respuesta siempre es Europa. Paredes va a jugar en Boca, pero todavía no es el momento” .

Pese a la respuesta que Riquelme recibió por parte del ex Roma, apostará al mimo que le hagan los fanáticos en La Bombonera cuando diga presente en el partido homenaje que tendrá el máximo ídolo de la institución: “Cuando Paredes pise la cancha de Boca, el fin de semana, y el público lo reciba y él vuelva a sentirlo, tal vez algo lo conmueva”, indicó el cronista en ESPN.