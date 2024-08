Boca ya dejó atrás el importante triunfo sobre San Lorenzo de Almagro (3 a 2 con tantos de Milton Giménez, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel) en la Bombonera por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, para enfocarse de lleno en una de las semanas más trascendentales para cumplir los objetivos internacionales que se planteó para esta temporada: la obtención de la Copa Sudamericana y la clasificación al Mundial de Clubes.

Es que en los próximos días podría abrochar tanto su pasaje a los Cuartos de Final de la competencia organizada por Conmebol (si supera el escollo del choque con el Cruzeiro en el Estadio Mineirao de Bello Horizonte) como su plaza para el certamen que la FIFA ya está armando para mediados del 2025 en los Estados Unidos si se dan una serie de resultados a su favor en los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

Lo que Boca necesita para continuar con su camino en la Copa Sudamericana está clarísimo. Como ganó 1 a 0 en el compromiso de ida en la Bombonera, cualquier marcador que denote un triunfo o un empate lo depositará en la siguiente instancia. Ahora si pierde, deberá ser por la mínima para por lo menos tener la chance de dirimir la clasificación en los penales.

Y en cuanto a asegurar su lugar en el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, ya es un tanto más complejo porque depende de tanteadores en partidos en los que no tendrá ningún tipo de intervención. Por eso, en concreto, lo que precisa es que San Pablo elimine a Nacional (en la ida en Montevideo empataron 0 a 0), que Atlético Mineiro haga lo propio con San Lorenzo (en el primer partido en el Nuevo Gasómetro igualaron 1 a 1) y que River, ante Talleres, como mínimo mantenga la ventaja que consiguió de 1 a 0 en el Mario Alberto Kempes en el Estadio Monumental.

Si Nacional pierde ante San Pablo ya no podrá superar a Boca en la tabla de clasificación.

De este modo, el Bolso ya no tendrá chances de superarlo en la tabla de la clasificación de Conmebol que regula la FIFA, ni el Ciclón ni la T le pueden arrebatar al Xeneize, consagrándose en la Copa Libertadores, el único cupo que queda disponible para un equipo argentino (la otra plaza ya se la adueñó River).

El resto de los cruces a Boca no le afectan en lo absoluto. Puede avanzar y ser campeón cualquiera que de igual forma se adjudicará su lugar en la competencia global.

Los cruces de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2024

Martes: Fluminense (1) vs. Gremio (2); Atlético Mineiro (1) vs. San Lorenzo (1) y Junior (0) vs. Colo Colo (1).

Miércoles: The Strongest (0) vs. Peñarol (4); Palmeiras (1) vs. Botafogo (2) y River (1) vs. Talleres (0).

Jueves: San Pablo (0) vs. Nacional (0) y Bolivar (0) vs. Flamengo (2).

¿Cuándo juega Boca vs. Cruzeiro la vuelta de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana?

Boca y Cruzeiro se volverán a ver las caras este jueves 22 de agosto desde las 21:30 horas, luego de lo que fue el triunfo del conjunto de Diego Martínez 1 a 0 con el tanto de Edinson Cavani. El cruce de vuelta, correspondiente a los Octavos de Final, tendrá lugar en el Estadio Mineirao de la ciudad de Bello Horizonte.