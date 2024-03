Marcos Rojo aún no pudo comenzar la temporada 2024 en Boca Juniors debido a que se lesionó en la previa del partido de pretemporada ante Gimnasia y Tiro de Salta. En el calentamiento, junto al resto de los futbolistas que sí fueron titulares, el capitán xeneize sintió un pinchazo en su pierna izquierda y no pudo jugar.

En la finalización del amistoso, se vio al ex Manchester United salir con el resto del plantel en muletas, lo que generó preocupación. En los estudios posteriores, se confirmó que Rojo sufrió un desgarro en el gemelo que lo iba a dejar afuera de las canchas en el inicio del ciclo de Diego Martínez.

Al zaguero no le pusieron fecha de regreso en un principio para que se pueda enfocar en una óptima recuperación, son ya casi dos meses de ausencia del capitán de Boca de las canchas. Ahora, estando en la última etapa de la lesión, desde el Xeneize sí aseguraron un estimado para su regreso a la convocatoria con el plantel azul y oro.

La fecha en la que Marcos Rojo regresaría a las canchas

Según informó el periodista Augusto César, Diego Martínez pretende que Marcos Rojo sea convocado para el partido ante Racing de la fecha 10, partido que se dará el próximo domingo 10 de marzo en La Bombonera.

Es decir, el entrenador buscará que el capitán se sume a las prácticas a la par del grupo esta semana, que no juegue ante Unión entresemana y que se enfoque en estar presente en el clásico frente a la Academia, en donde podría ir como titular o incluso al banco, buscando ingresar como una opción para relevo en la defensa. ¿Llegará a estar ante Racing? En caso de no estar presente, su regreso sí quedará sellado para el siguiente fin de semana, cuando Boca viaje a La Plata para enfrentar a su ex equipo, Estudiantes.

El largo historial de lesiones de Rojo en Boca

El capitán xeneize arribó como refuerzo en enero del 2021 y desde ese entonces se ha perdido más partidos que los que disputó con la camiseta de Boca. Es que en concreto, entre lesiones graves y las más leves, Rojo no estuvo disponible para el club de la Ribera en 80 encuentros y lleva jugados 75 desde su llegada hace tres años. En total, el surgido en Estudiantes de La Plata tuvo siete lesiones y estuvo fuera del campo también por otros problemas, como enfermedades gastrointestinales y coronavirus.

En lo que respecta a su lesión actual, este es su cuarto desgarro en el gemelo izquierdo desde su arribo a Boca, siendo tres de ellos consecutivos tras la recuperación de su rotura de ligamentos cruzados. Una verdadera maldición para Rojo y para el Xeneize.