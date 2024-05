La noticia del día tiene que ver con el Estudiantes campeón de la Copa de la Liga Profesional 2024, pero no por una cuestión deportiva. Tiago Palacios, volante que forma parte del plantel que se consagró ante Vélez, chocó su camioneta contra un surtidor en una estación de servicio de Retiro y una empleada terminó con heridas en sus piernas.

El futbolista dio positivo en el test de alcoholemia (1,84 gramos) tras registrar el cuádruple de lo permitido según la ley, procedimiento que se llevó a cabo a minutos de haber estrellado su vehículo y a 12 horas de la consagración de su equipo en Santiago del Estero.

A partir de esto, la Justicia le abrió un sumario al jugador del Pincha y pasará la noche en detención, esto con el fin de que, a partir del día martes 7 de mayo, reciba la indagatoria para esclarecer los hechos que ocurrieron este lunes por la mañana.

Sobre la empleada de la estación de servicio, el titular del SAME, despejó dudas y llevó tranquilidad sobre su salud: “Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida”.

Al día siguiente de la consagración, los jugadores de Estudiantes habían sido citados para un almuerzo en City Bell antes de preparar el viaje a La Paz, donde el equipo de Eduardo Domínguez enfrentará a The Strongest por la fecha 4 de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2024.