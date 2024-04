En medio de la negociación con Nicolás Valentini, quien no renovaría su contrato con la institución ya que quiere ser transferido a Europa en el mercado de pases de junio, la dirigencia de Boca puso manos a la obra y ya se aseguró al reemplazante del defensor central de 23 años.

El mismo es Lautaro Di Lollo, juvenil de 20 años surgido de las divisiones inferiores de la institución y capitán de la Reserva de Mariano Herrón. Además, ya sumó minutos con el primer equipo en lo que va de la temporada, al ser titular ante Nacional Potosí de Bolivia en el debut de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Tal como lo informó en sus redes sociales, el Xeneize, que no quiere otro caso como el de Valentini, llegó a un acuerdo con Di Lollo para renovar su contrato que finalizaba en 2026, y extenderlo por dos temporadas más, con fecha de culminación el 31 de diciembre del 2028.

“¡Renovación para Lautaro! Lautaro Di Lollo extendió su vínculo con Boca hasta diciembre de 2028. ¡Boca es tu casa, Lauti!”, posteó el Xeneize en su cuenta oficial de Twitter, junto a una foto del juvenil categoría 2004 con Marcelo Delgado, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol del club.

El defensor central campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en 2023 es el reemplazante de Valentini, ya que en la nómina para el partido contra Godoy Cruz por la fecha 14 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, ingresó en lugar del ex Aldosivi, quien fue borrado por la dirigencia tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Este duelo contra el Tomba será el segundo en el que estará en el banco de los suplentes en la Copa de la Liga, y en caso de sumar minutos, será su debut en competencias locales, ya que con el primer equipo solamente jugó 1 partido, que fue por esta Copa Sudamericana.

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca

En el primer equipo de Boca, el defensor central de 20 años tan solo jugó un partido, en el que completó los 90 minutos, su equipo no recibió goles, y él no recibió tarjetas. Por otro lado, disputó 5 encuentros en la Copa Libertadores Sub 20 de este año, en la que el Xeneize perdió la final contra Flamengo. En la misma, anotó 3 goles y fue amonestado en una oportunidad.