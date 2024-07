Boca vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana: nuevo cambio de estadio en Ecuador

El próximo miércoles 17 de julio comienzan los playoffs de la Copa Sudamericana para Boca. El Xeneize se verá las caras con Independiente del Valle en condición de visitante y buscará volver con un buen resultado a Buenos Aires, donde jugará la revancha siete días más tarde en la Bombonera. La novedad, en estas últimas horas, pasa por el estadio donde se disputará el partido de ida.

La Conmebol tiene determinadas exigencias en relación a los estadios para sus competiciones y una de ellas está vinculada a la capacidad. Para instancias de eliminación directa, la casa madre del fútbol sudamericano exige a los equipos jugar en estadios con una capacidad mínima de 20 mil espectadores, condición que no cumple el Estadio Banco Guayaquil, el de Independiente del Valle. Este recinto cuenta con espacio para 12 mil personas.

¿Dónde se jugará Independiente del Valle vs Boca por la Copa Sudamericana?

Si bien en un comienzo, el encuentro se había mudado al estadio de Liga de Quito, en las últimas horas, la Conmebol autorizó a que el partido vuelva a cambiar y se juegue en el Estadio Banco Guayaquil. Por tal motivo, Independiente del Valle recibirá a Boca en su cancha, la cual tiene capacidad para 12 mil espectadores, unas 8 mil menos que las requeridas para esta instancia. Cabe destacar que allí se disputó el partido de ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

El estadio de Independiente del Valle, donde recibirá a Boca. (Foto: Getty).

¿Le cambia algo a Boca?

La realidad es que para Boca no difiere mucho ya que tanto la cancha de Liga de Quito como la de Independiente del Valle están ubicadas en la capital ecuatoriana y a los mismos metros sobre el nivel del mar. Si bien no se compara con la altura que hay en La Paz u otras ciudades bolivianas, jugar en Quito no es nada sencillo y la altura se siente.

Los refuerzos de Boca para el segundo semestre

Boca se movió en el mercado y, hasta el momento cerró a tres refuerzos, aunque puede llegar alguna cara nueva más. El primero en arribar fue un viejo conocido: Gary Medel, días más tarde se hizo efectiva la contratación de Tomás Belmonte. En las últimas horas sorprendió que Milton Giménez -el delantero de Banfield que quería San Lorenzo- esté casi cerrado. Por otra lado, también está muy avanzado lo de Brian Aguirre. En los próximos días podría haber novedades por Giuliano Galoppo.

Cabe recordar que los primeros partidos oficiales del semestre serán justamente ante Independiente del Valle por los playoffs de la Copa Sudamericana: la ida será el 17 de julio en Quito y la revancha el 24 del mismo mes en la Bombonera.