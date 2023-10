Brey, el pibe que no jugó ni un minuto con Almirón en Boca y los hinchas hicieron tendencia

Leandro Brey, uno de los juveniles con mayor rendimiento en las inferiores de Boca, es considerado por Juan Román Riquelme como la gran perla que puede hacer la diferencia en el arco del elenco conducido por Jorge Almirón, y el máximo ídolo del club sostuvo que, en el futuro, será el reemplazante de Chiquito Romero.

La derrota del Xeneize en Córdoba contra Belgrano generó un enorme malestar entre los hinchas, que a través de las redes sociales hicieron tendencia a Brey, y solicitaron que forme parte del equipo titular durante la ausencia del mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 . Claro, para la tribuna no fue buena la actuación de Javier García bajo los tres palos.

“Bueno, Javi García ya se terminó tu momento. Estás más lento que mi abuelo. Dejale el lugar a Brey”, expresó uno de los usuarios en Twitter al solicitar la presencia del ex Los Andes, que a pesar de que debutó en CONMEBOL Libertadores frente a Always Ready, todavía no tuvo acción en el ciclo de Almirón.

El rendimiento del juvenil nacido en la ciudad de Lomas de Zamora, en Reserva, hizo que Javier Mascherano lo convoque para la Selección Argentina Sub-23, donde están definiendo a aquellos jugadores que disputarán el Preolímpico en Venezuela durante enero del 2024.

Las quejas de los fanáticos boquenses continuaron durante todo el partido, y luego del mismo también. Y todos coincidieron en que Leandro Brey deberá ser el próximo arquero de Boca cuando Jorge Almirón decida darle descanso a Sergio Romero.

De cara a lo que será el próximo partido del elenco azul y oro, donde se medirá ante Talleres por los cuartos de final de la Copa Argentina, el guardameta de 21 años no podrá decir presente debido a su convocatoria al seleccionado nacional, y recién regresará a Brandsen 805 luego de la fecha FIFA, la cual finalizará después del 17 de octubre. ¿Ya es el momento de que Brey ataje en Boca?

¿Cuántos partidos atajó Leandro Brey en Boca?

El 13 de abril del 2022, Leandro Brey debutó con la camiseta de Boca en el partido correspondiente a la CONMEBOL Libertadores frente a Always Ready. Aquella noche, disputó 45 minutos por la lesión de Agustín Rossi.

¿Hasta cuándo tiene contrato Leandro Brey con Boca?

En julio del 2023, Leandro Brey extendió su contrato con Boca hasta diciembre 2027.