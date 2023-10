A lo largo de la historia, muchos jugadores militaron en Boca Juniors, uno de los equipos más importantes de Argentina, de Sudamérica y del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, otros tantos no pudieron desembarcar pese a que estuvieron muy cerca.

Y, en algunos casos, esos pases fallidos se conocen después de transcurrido el tiempo. De hecho, en las últimas horas, un futbolista que supo maravillar a propios y extraños en una edición de la Copa del Mundo compartió detalles de su cercanía con el Xeneize en un pasado.

Se trata de Bryan Ruiz, histórico exfutbolista costarricense que disputó tres ediciones del Mundial, aunque fue en Brasil 2014 donde impactó a todos siendo una de las grandes figuras del combinado centroamericano que llegó hasta los cuartos de final.

Ruiz, que militó en Alajuelense, Gante, Twente, Fulham, PSV Eindhoven, Sporting de Lisboa y Santos marcó dos anotaciones en cinco partidos durante ese Mundial en el que Costa Rica supo doblegar a pesos pesados del calibre de Uruguay e Italia, empatando también con Inglaterra.

En ese contexto, el exvolante de 38 años de edad habló con ‘Infobae’ y contó detalles al respecto: “Estuve muy cerca de Boca. Cuando llegó la oportunidad fue fuerte, era un sueño. Si bien siempre se ha hablado de la rivalidad entre Boca y River, a mí Boca es el equipo que me gusta más. Me gusta Argentina, la historia que tiene la Bombonera, el ambiente, todo lo que rodea”.

“Boca era una oportunidad que quería tomar definitivamente, pero no me ayudó el momento. Boca estaba en una situación económica bastante complicada y no fue posible llegar a un acuerdo”, exteriorizó en relación al año 2015, cuando el Xeneize intentó ficharlo.

“También era mi último año en Sporting de Lisboa. En esos momentos estaba bastante bien, bastante estable, con la posibilidad de jugar Champions League ese mismo año. Si Boca y el país estaban bien en la parte económica, seguramente hubiera firmado”, continuó asegurando.

“Fue muy difícil al final no aceptar. Aprendí que si las cosas no se dan de una manera, naturalmente, sin forzarlas, capaz que no es la acción que uno tiene que tomar. Siento que en ese momento era la decisión correcta aunque me arrepentí por el hecho de saber que pude haber vestido la camiseta de Boca”, finalizó.

+ El año en que Boca buscó a Bryan Ruiz

Boca Juniors se interesó en los servicios de Bryan Ruiz allá por el año 2015, cuando Rodolfo Arruabarrena era el director técnico.

+ Los números de Bryan Ruiz en Costa Rica

Bryan Ruiz se despachó con 29 anotaciones en 147 compromisos oficiales con la selección de Costa Rica.