Carlos Palacios rompió el silencio sobre su posible llegada a Boca en enero: "Riquelme me habló"

Con la contratación de Fernando Gago como entrenador, Boca Juniors resuelve su problema más urgente. A pocos días de la presentación de Pintita, el Consejo de Fútbol ya trabaja de cara al próximo mercado de pases con el aval del flamante director técnico.

En charla con Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Chicho Serna, al exDT de Racing y Aldovisi le adelantaron que está encaminado el arribo de Carlos Palacios. Gago dio el visto bueno y se espera que Boca intente sellar el fichaje para que se sume al plantel en el arranque del 2025.

En ese contexto, al delantero de Colo Colo le consultaron por esta situación en el programa La Junta de Chile y admitió que hay un proceso para que vista la azul y oro, aunque fue cauto al respecto.

“Aquí estamos esperando. Todo a su tiempo. Puede ser mi próximo destino, está entre lo que yo quiero. Ahora no tengo conversación fluida con Riquelme, pero en su momento sí. Solo me habló después del partido de River que jugamos acá en Chile“, comentó el atacante de la Selección Chilena.

Y se refirió al contenido de su última charla con Juan Román Riquelme: “Estaba feliz. Me felicitó por el gol, que confiara en mí, que quizás no me daba cuenta del jugador que podía ser. Estaba contento porque le había hecho un gol a River“.

Luego, insistió con las chances de que se concrete el pase e hizo hincapié en cómo quiere salir de Colo Colo: “Es un destino posible, puede pasar. Estoy dispuesto a escuchar en este momento, pero no quiero irme con las manos vacías. Quiero salir campeón y llevarme una copa. Si se puede dar también la Copa de Chile me iría tranquilo“.

Los otros dos refuerzos que podrían llegar al Boca de Gago

Además de Palacios, el periodista partidario Julio Pavoni informó que Gago ya solicitó la llegada de otros dos futbolistas para puestos que considera vitales teniendo en cuenta el material con el que dispone Boca en la actualidad: Bruno Amione y Alan Velasco.