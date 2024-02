Edinson Cavani tuvo una jornada para el olvido este jueves en cancha de San Lorenzo, porque falló claras opciones de gol que pudieron sentenciar en favor de Boca el partido ante Sarmiento, que terminó en empate 1-1, y porque dejó el terreno de juego acusando una molestia física que, para colmo, le valió que algunos hinchas lo acusaran en las redes sociales de fingir una lesión para matizar su pobre producción en ataque.

Que el uruguayo no tuvo la mira calibrada, es un hecho. Pero lejos de simular una dolencia, su condición física tiene por estas horas preocupado al cuerpo técnico de Boca. En la mañana de este viernes, el jugador tuvo una sesión de kinesiología después de la cual lo enviaron a realizarse estudios médicos, con presunción de que existe un principio de lesión muscular.

Según avanzó en ESPN el periodista Emiliano Raddi, Boca dará a conocer en horas de la tarde el parte médico de Edinson Cavani, resultados que desde el club ya esperan con la preocupación de que el diagnóstico arroje un desgarro que, entre otras cosas, pondrá en serias dudas sus posibilidades de disputar el Superclásico ante River, programado para el 26 de febrero.

El tiempo promedio de recuperación de un desgarro es de 21 días, casi los que separan al Xeneize del duelo ante El Millonario, que se disputará en el Estadio Monumental por la séptima fecha de la Copa de la Liga. Si esa lesión muscular se confirma, el uruguayo se perderá previamente los duelos ante Tigre, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Lanús.

La palabra de Diego Martínez sobre Cavani

En la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Sarmiento, Diego Martínez negó que Edinson Cavani hubiese pedido el cambio, más allá de haberse retirado del terreno de juego tocándose en abductor. Sin profundizar sobre la dolencia del uruguayo, el entrenador de Boca hizo hincapié en su actualidad futbolística, en claro respaldo a su presencia.

“Cavani no pidió el cambio, estaba con el cansancio lógico y un desgaste muy importante que hizo durante el partido. Tiene una jerarquía impresionante, nosotros estamos encantados de trabajar con él. A los delanteros cuando están pasando un momento en el que no pueden convertir, no se lo voy a explicar a él, pero es mantener la calma, peor sería que no tenga las situaciones. Las carreras y desmarques que hacen son increíbles, será cuestión de tiempo de que cuando pueda entrar una pelota van a entrar muchas más“, señaló.

Zenón aconsejó a Cavani en pleno partido

Kevin Zenón, que apenas acumula dos partidos oficiales con la camiseta de Boca y ha mostrado un nivel que ilusiona a los hinchas, reveló que le dio un consejo a Cavani en pleno partido. “A Cavani le dije que esté tranquilo, que todos erramos goles. Son momentos en los que la pelota entra y a veces no. Él es un jugador muy experimentado, sabemos la clase de jugador que es”, dijo finalizado el encuentro.