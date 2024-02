Al Boca de Diego Martínez le faltó contundencia para poder llevar al marcador la amplia superioridad que mostró en el terreno de juego sobre Sarmiento y terminó masticando bronca por un empate que generó también el fastidio de los hinchas. Como villano de la película en ese sentir popular otra vez se perfiló Edinson Cavani, quien estuvo errático en la definición y desperdició numerosas oportunidades cuando el Xeneize todavía se encontraba en ventaja por el gol de Miguel Merentiel a los 9 minutos.

La más clara del uruguayo llegó a los 20 minutos del complemento, cuando Kevin Zenón le filtró un gran pase entre los centrales del equipo juninense y este la pinchó por sobre el cuerpo de Fernando Monetti, frustrándose un segundo después al ver que el travesaño le negó un gol que podía haber liquidado el trámite.

Esa jugada dio lugar a una insólita reacción de Lisandro López, experimentado delantero de Sarmiento, que no se había apreciado durante la transmisión del partido pero que fue luego rescatada en las redes sociales de ESPN. Por detrás de Diego Martínez, que se lamentaba una nueva ocasión desperdiciada, Licha intercambió unas palabras con alguien que estaba fuera del terreno de juego y no se llegó a divisar.

Con una sonrisa, el gesto del delantero del equipo juninense fue elocuente. En su opinión, Edinson Cavani tendría que haber definido por abajo, soltando la pelota contra un palo. El uruguayo pudo hacer caso al consejo de Licha minutos después, cuando Sarmiento ya había igualado el marcador gracias a un gol de José Mauri. Pero otra vez habilitado por Zenón, terminó errándole a la pelota cuando buscó la definición ante la salida de Monetti.

Diego Martínez respaldó a Cavani

Aunque el delantero uruguayo prolongó una sequía en el certamen doméstico que se extiende desde agosto del año pasado, habiendo tenido sobradas oportunidades de anotar, Diego Martínez lo respaldó una vez finalizado el encuentro.

“Tiene una jerarquía impresionante, nosotros estamos encantados de trabajar con él. A los delanteros cuando están pasando un momento en el que no pueden convertir, no se lo voy a explicar a él, pero es mantener la calma, peor sería que no tenga las situaciones. Las carreras y desmarques que hacen son increíbles, será cuestión de tiempo de que cuando pueda entrar una pelota van a entrar muchas más“, señaló.

Consejo de Zenón para Cavani

Kevin Zenón, que apenas acumula dos partidos oficiales con la camiseta de Boca y ha mostrado un nivel que ilusiona a los hinchas, reveló que le dio un consejo a Cavani en pleno partido. “A Cavani le dije que esté tranquilo, que todos erramos goles. Son momentos en los que la pelota entra y a veces no. Él es un jugador muy experimentado, sabemos la clase de jugador que es”, dijo finalizado el encuentro.